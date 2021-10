Prešovský kraj preinvestoval vo Veľkom Šariši viac ako milión eur

Prešov 25. októbra (TASR) - Vo Veľkom Šariši majú dokončenú rekonštrukciu jediného mosta pre motoristov, ktorý spája oba brehy Torysy. Hotové sú už aj práce na cestách smerom na Medzany i Kanaš a v prevádzke je tiež svetelná križovatka. Prešovský samosprávny kraj tu preinvestoval celkovo 1,13 milióna eur. TASR o tom informovala Lea Heilová z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK.



"V meste Veľký Šariš sme dnes otvorili štyri cestné úseky v celkovej hodnote viac ako milión eur, kde sme tento rok preinvestovali vyše 980.000 eur a vlani ďalších 150.000 eur,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.



Rozsiahlu rekonštrukciu podstúpil most, ktorý bol po hlavnej prehliadke v roku 2019 zaradený do piateho stupňa stavebno-technického stavu, teda zlý. Správa a údržba ciest (SÚC) PSK začala s prácami na odstránení jeho nedostatkov a defektov ešte vlani. Súčasťou prác bola nielen rekonštrukcia mosta, ale aj cesty tretej triedy, taktiež úprava svahov a koryta rieky Torysa.



"Tento most nie je starý, ale po 45 rokoch sa dostal do stavu zlý. Bolo potrebné vymeniť celú časť konštrukcie vozovky na moste od nosníkov. Dostal aj iné šírkové usporiadanie, čo sa týka chodníka, čím sme sa prispôsobili požiadavkám mesta na cyklopremávku na tomto moste," vysvetlil riaditeľ SÚC PSK Marcel Horváth.



Na moste pribudlo nové zábradlie a osvetlenie. Celkové náklady na túto rekonštrukciu predstavujú takmer 343.000 eur, ktoré financoval PSK zo svojho rozpočtu.



Hotové sú už aj práce na ceste tretej triedy od kolkárne vo Veľkom Šariši smerom na Medzany. PSK investoval do tejto stavebnej akcie zo svojho rozpočtu takmer 280-tisíc eur. Cestári dokončili tiež modernizáciu 760-metrového úseku cesty tretej triedy v smere od križovatky z Veľkého Šariša na Kanaš. Táto modernizácia si vyžiadala takmer 198.000 eur z rozpočtu PSK. Popri zmodernizovanej ceste bude chodník, cyklochodník i osvetlenie. Ďalšie financie vynaložil kraj na svetelnú križovatku pri pivovare, kde preinvestoval viac ako 160.000 eur.



"Štyri stavebné akcie, ktoré tu boli realizované, si zaslúžia naše veľké poďakovanie, pretože sa odbúral jeden veľký bezpečnostný problém. Hlavne na križovatke, ktorá je vstupom do nášho mesta a ide o frekventovaný dopravný uzol, kde je nebezpečné vychádzať z miestnej časti Kanaš. Práve vybudovanie svetelnej križovatky ako dočasného riešenia vnímam ako jeden z najväčších bezpečnostných výhod," dodal primátor mesta Veľký Šariš Viliam Kall.