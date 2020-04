Prešovský kraj pridáva ďalšie spoje prímestskej autobusovej dopravy

Prešov 29. apríla (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) od prvého mája opäť posilňuje linky v prímestskej autobusovej doprave. Reaguje tak na uvoľňovanie opatrení v súvislosti s novým koronavírusom a pribúdajúcimi otvorenými prevádzkami. TASR o tom informovala Lea Heilová z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK.



Podľa Heilovej prímestská autobusová doprava PSK aktuálne jazdí podľa sobotňajšieho režimu s pridaním mimoriadnych spojov pre pracujúcich. Od mája bude premávať podľa režimu letných prázdnin.



„Keďže ľudia sa pomaly začínajú vracať do práce, pristúpili sme k posilneniu spojov v prímestskej autobusovej doprave. Dopravná obslužnosť sa výrazne zvýši, no linky budú aj naďalej premávať za zvýšených hygienických opatrení,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.



Heilová dodáva, že samospráva tak zabezpečí pre pracujúcich väčší počet spojov. Keďže žiaci sa do škôl zatiaľ nechystajú, školské spoje kraj nevypraví. Aktuálne cestovné poriadky nájdu obyvatelia kraja na webových stránkach dopravcov – SAD Prešov, SAD Poprad, SAD Humenné a BUS Karpaty.