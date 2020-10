Prešovský kraj prijíma sprísnené opatrenia na úrade i v organizáciách

Prešov 1. októbra (TASR) – Epidemiologickou situáciou a opatreniami v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja (PSK) v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, ako aj sprísneným režimom na Úrade PSK sa vo štvrtok v Úrade PSK zaoberal krízový štáb. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



„Sledujeme pozorne jednotlivé oblasti života kraja tak, aby nedošlo k ohrozeniu života ľudí, ktorí prichádzajú do kontaktu s tými, ktorí boli alebo sú nakazení, aby sa mohli chrániť,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.



Konkretizoval, že krajská samospráva venuje zvýšenú pozornosť najmä 25 zariadeniam sociálnych služieb vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, kde pristúpili k obmedzeniu návštev.



Aktuálne zriaďovateľ eviduje pozitívne prípady ochorenia COVID-19 v piatich zariadeniach kraja. V Domove pre seniorov v Starej Ľubovni je momentálne nakazených päť zamestnancov, v Zariadení sociálnych služieb (ZSS) Egídius v Bardejove potvrdili testy ochorenie u jedného prijímateľa sociálnej služby, po jednom prípade pozitivity u zamestnancov evidujú vo Svidníku v Senior dome Svida a v Domove sociálnych služieb (DSS) v Stropkove.



Rovnako monitorované sú aj stredné školy v pôsobnosti kraja a internátne zariadenia. Dištančnou formou sa v kraji vzdeláva v šiestich školách. V ďalších troch školách v Humennom, Poprade a Kežmarku sú uzatvorené niektoré z tried, ktoré prešli na túto formu vyučovania v dôsledku výskytu prípadov ochorenia COVID-19 alebo podozrenia naň medzi žiakmi alebo pedagógmi.



Kultúrne zariadenia kraja fungujú aj naďalej, avšak za prísnych hygienických a protiepidemických opatrení.



Vzhľadom na stúpajúci počet pozitívnych prípadov na Slovensku prijíma sprísnené opatrenia aj Úrad PSK. Zamestnanci sa riadia krízovým plánom úradu, ktorý definuje päť fáz epidemiologickej situácie podľa semaforu. Vstup do budovy je pre verejnosť obmedzený. Poštu prijíma len informátor, úrad však apeluje na verejnosť, aby svoje požiadavky adresovala emailom. V nevyhnutných prípadoch sú vyčlenené dve miestnosti na prvom poschodí.



„Podľa záverov krízového štábu zvýšené opatrenia v prímestskej doprave zatiaľ kraj nechystá. Naďalej však v autobusovej doprave platí nosenie rúška a pravidelná dezinfekcia vozidiel. V súvislosti so železničnou prepravou v kraji bude vedenie samosprávy adresovať list Železniciam Slovenskej republiky so žiadosťou, aby zvýšila počet vlakových súprav na trasách Lipany – Prešov a Bardejov – Prešov, kde v čase pandémie cestujú ľudia v preplnených vozňoch,“ povedala Jeleňová.