Prešovský kraj pripravuje aktivity pre rozvoj pútnického turizmu

Prešov 22. novembra (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) v týchto mesiacoch pracuje na pokračovaní pilotného projektu Svätomariánska púť - Svetlo z východu. Jeho zámerom je s poľskými partnermi ďalej rozvíjať duchovný a kultúrny turizmus v pohraničí. Pokračovanie projektu prinesie ďalšiu modernizáciu pútnických miest, ale aj smart riešenia pre pútnika či turistu. Predbežný rozpočet projektu je 3,5 milióna eur a realizovať by ho mali v rokoch 2026 a 2027. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



Ako povedala, kraj aktuálne do príprav projektu zapája socioekonomických partnerov z územia, ale aj širokú verejnosť, od ktorých prijíma podnety a pripomienky.



Projekt sa zameria najmä na pútnickú infraštruktúru. Konkrétne v Prešovskom kraji na obnovu Baziliky Navštívenia Panny Márie aj zázemia pre pútnika na Mariánskej hore v Levoči. Na poľskej strane sa má obnoviť Chrám sv. Iwona v Iwonicz-Zdroji. V pláne sú ale ďalšie projekty a tiež smart riešenia, ktoré by mohli na pútnických miestach priniesť napríklad nové informačné terminály, ale i mäkké aktivity zahŕňajúce sprievodné kultúrne podujatia.



V súčasnosti sa Svätomariánska púť nachádza podľa Jeleňovej v prípravnej fáze, do ktorej kraj nedávno zapojil tiež stakeholderov pôsobiacich v oblasti cestovného ruchu, a to so zámerom zvýšiť kvalitu projektu a posilniť jeho akceptáciu.



"Projekt by sa vďaka týmto partnerom mohol viac preniesť do regiónov kraja, výsledkom čoho môžu byť jedinečné, udržateľné a dostupné podmienky pre putujúcich návštevníkov i miestnych obyvateľov," doplnila Jeleňová.



Ako pokračovala, pre PSK ako vedúceho partnera projektu je tiež dôležité, aby sa do procesu príprav zapojila i laická verejnosť. V týchto dňoch preto spustil dotazníkový zber zameraný na zbieranie podnetov a pripomienok k projektu, ktorý potrvá do 2. decembra a prebieha súčasne v oboch krajinách.



"Vítané sú aj odporúčania a návrhy obyvateľov, ktoré môžu prispieť k vytvoreniu predpokladov k najhodnotnejšiemu zážitku pre pútnikov aj turistov na mariánskych pútnických miestach. Práve zapájaním odbornej verejnosti projekt počíta taktiež pri plánovaní ďalších aktivít v súvislosti s plnením úloh projektu," vysvetlila Jeleňová.



Svätomariánska púť má prepojiť aktérov cestovného ruchu v oblasti pútnického turizmu i ďalšie zainteresované strany od návštevníkov regiónov, miestnych obyvateľov a miestnych zväzov či klubov až po cestovné agentúry, oblastné organizácie cestovného ruchu i vzdelávacie inštitúcie. Výsledkom aktivít bude zvýšenie využívania potenciálu poľsko-slovenského prihraničného regiónu, ktorý čerpá z kultúrnych, prírodných, historických, spoločenských a duchovných hodnôt.