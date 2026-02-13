< sekcia Regióny
Prešovský kraj pripravuje skríning rakoviny prostaty
Pôjde o skríningový program pre rakovinu prostaty realizovaný cez PSA testovanie a program pre AAA, ktorý bude prebiehať prostredníctvom ultrazvukového vyšetrenia.
Autor TASR
Prešov 13. februára (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) sa v rámci slovensko-švajčiarskej spolupráce zapája do inovatívnych preventívnych programov zameraných na prevenciu vybraných neprenosných ochorení. Plánuje realizovať včasnú diagnostiku karcinómu prostaty a včasnú diagnostiku výdute brušnej tepny, odborne nazývanú aj aneuryzma abdominálnej aorty (AAA). Cieľom týchto aktivít je posilniť systémový prístup k prevencii neprenosných ochorení a prispieť tak k zníženiu odvrátiteľných úmrtí. Vstup kraja do projektu odobrili krajskí poslanci, ktorí schválili aj jeho rozpočet vo výške 965.000 eur. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.
„Na Slovensku ročne pribudne približne 40.000 novodiagnostikovaných onkologických pacientov a karcinóm prostaty predstavuje tretiu najčastejšiu príčinu úmrtia u mužov. Náklady spojené s touto liečbou sú oveľa nižšie v počiatočnom štádiu, preto je včasná diagnostika taká dôležitá. V rámci preventívnych prehliadok prebieha v súčasnosti táto prehliadka u urológa, avšak percento návštev je tu veľmi nízke,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.
Pôjde o skríningový program pre rakovinu prostaty realizovaný cez PSA testovanie a program pre AAA, ktorý bude prebiehať prostredníctvom ultrazvukového vyšetrenia. Pilotné aktivity skríningu rakoviny prostaty sa uskutočnia na území mesta Prešov v úzkej spolupráci so Slovenskou urologickou spoločnosťou a zapojení do nich budú všeobecní lekári pre dospelých, urológovia pôsobiaci v meste, ako aj pracovisko magnetickej rezonancie a patológie. Pilotný skríning aneuryzmy abdominálnej aorty bude realizovaný v rámci územia celého Prešovského kraja v spolupráci so Slovenskou angiologickou spoločnosťou.
„Naším zámerom je vykonávať diagnostiku cestou všeobecného lekára, kde bude pacientovi odobratá krv a z tej sa stanoví špecifický marker PSA. Ak bude jeho hodnota vyššia ako referenčná, pacient sa odošle na vyššie pracovisko k urológovi. V rámci včasnej diagnostiky AAA bude tento projekt prebiehať v spolupráci s angiológmi, ktorí u pacientov počas vyšetrenia odkontrolujú, či je ich brušná aorta v poriadku. Výduť brušnej aorty je ochorenie, ktoré prebieha bezpríznakovo, ale v prípade prasknutia dochádza k život ohrozujúcemu stavu a až 80 percent pacientov na toto ochorenie zomiera. V prípade pozitivity výsledku bude znovu pacient posielaný na vyššie pracovisko v Košiciach,“ upresnila priebeh pripravovanej včasnej diagnostiky vedúca odboru zdravotníctva PSK Zuzana Sabolová.
Cez zmienené aktivity si chce kraj podľa Jeleňovej overiť, či je zavedenie organizovaného skríningu v slovenských podmienkach efektívne, organizačne zvládnuteľné a finančne opodstatnené. Reflektuje tak na požiadavky Ministerstva zdravotníctva SR, ktoré sa už roky snaží tieto procesy nastaviť. Ich realizáciou plánuje dosiahnuť jednak zlepšenie včasného záchytu ochorení u rizikovej populácie nad 50 rokov a zníženie odvrátiteľnej úmrtnosti, ako aj zlepšenie kvality života obyvateľov a posilnenie odborných zdravotníckych kapacít.
Súčasťou projektu budú aj informačné a vzdelávacie aktivity určené na zvýšenie zdravotnej gramotnosti obyvateľstva, ako aj odborné školenia pre zapojených lekárov.
Ako doplnila Jeleňová, po skončení implementačného obdobia, ktoré je naplánované v termíne 2026 - 2028, by mal projekt pokračovať vo fáze udržateľnosti.
