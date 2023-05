Prešovský kraj reaguje na požiadavku poslancov ohľadne mediálnej rady

Prešov 24. mája (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) je otvorený spolupráci s poslancami, čo sa týka vydávaných novín PO kraji. Pre TASR to uviedla Lea Lehotská z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) v reakcii na požiadavku skupiny krajských poslancov týkajúcej sa vytvorenia mediálnej rady.



Ako povedala, PSK vynakladá maximálne úsilie, aby informoval verejnosť o aktivitách a dianí v samosprávnom kraji. Či už na svojom webovom sídle, sociálnych sieťach, prostredníctvom tlačových správ, elektronického newslettra, alebo televíznej relácie vysielanej v 17 regionálnych televíziách a tiež dostupnej na sociálnych sieťach. Taktiež štvrťročníkom novinami PO kraji, ktoré sú distribuované zdarma do každej poštovej schránky v kraji.



"Obsah v týchto médiách je odrazom aktuálneho diania v samospráve a má informačný charakter. Pripravujú ho odborní zamestnanci oddelenia komunikácie so žurnalistickým vzdelaním a potrebnou praxou," uviedla Lehotská.



Krajskí poslanci sa podľa jej slov mali možnosť vyjadriť k informatívnej správe o vydávaní novín PO kraji na aprílovom zastupiteľstve, keď bola správa predložená.



"Svoje návrhy mohli podať priamo na zastupiteľstve, prípadne sa kedykoľvek obrátiť na pracovníkov či vedenie úradu a riešiť to internou komunikáciou. Takúto požiadavku zo strany poslancov však doteraz neevidujeme. Napriek tomu sme otvorení spolupráci," doplnila Lehotská.



Poslanci PSK z klubu Hlas-SD a nezávislí v pondelok (22. 5.) informovali, že navrhujú vytvorenie mediálnej rady. Reagujú na nedostatočnú informovanosť verejnosti. Poslancom Michalovi Kaliňákovi, Jánovi Vookovi, Richardovi Eliášovi a Jurajovi Bochňovi chýbajú pravidlá, ktoré budú garantovať aktuálnosť, objektívnosť a proporcionalitu publicity. Navrhovaná mediálna rada, ktorá bude pre všetky formáty, má podľa nich sledovať to, aby všetky verejné peniaze, ktoré idú na publicitu, plnili úlohy verejnej služby. Návrh na zriadenie rady predložia na najbližšie rokovanie krajského zastupiteľstva.