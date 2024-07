Prešovský kraj realizuje 50 rekonštrukcií a opráv ciest a mostov

Prešov 11. júla (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) pokračuje v rekonštrukciách a súvislých opravách regionálnych ciest a mostných objektov. Aktuálne kraj v rámci skvalitnenia dopravnej infraštruktúry realizuje vyše 50 investičných akcií. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



Ako povedala, takmer 50-ročný most, ktorý bol vo veľmi zlom stavebno-technickom stave vo Veľkom Slavkove v okrese Poprad, je už zrekonštruovaný. PSK tu celkovo preinvestoval 250.000 eur z vlastných zdrojov.



"Na tomto strategickom a frekventovanom mieste sme opravili most na úseku Poprad - Veľký Slavkov a tiež upravili jeho napojenie na cestu tretej triedy. Tento úsek bol neuralgickým bodom a bol pomerne nehodový i nebezpečný. Teší ma, že súbežne začala aj časť rekonštrukcie prieťahu samotnou obcou," uviedol počas stredajšieho (10. 7.) kontrolného dňa predseda PSK Milan Majerský.



Dokončovacie práce prebiehajú v týchto dňoch na moste v obci Jezersko v okrese Kežmarok, kde kraj investoval zo svojich zdrojov 215.000 eur. V Kežmarskom okrese je podobne vo finále aj modernizácia vyše 4,6 kilometra dlhého úseku v obci Havka za 340.000 eur, vozovka na ceste Lendak - Tatranská Kotlina za 270.000 eur a rekonštrukcia oporného múra v Malej Frankovej za 215.000 eur. Práce intenzívne pokračujú aj na dvoch mostoch v Tatrách pred Tatranskou Poliankou a za Vyšnými Hágmi v rámci eliminácie bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na tzv. Ceste slobody v celkovom objeme 7,8 milióna eur.



"Celá filozofia mostného programu spočíva v tom, že 1250 mostov, ktoré máme, a 500 v zlom a veľmi zlom stave, potrebuje nejaký systém a usporiadanosť v systematizácii opráv. Ročne zrekonštruujeme 25 mostov, to znamená, že zmeníme jeho stavebno-technický stav možno aj o dva - tri stupne. Zároveň ročne opravíme ďalších 20 až 30 mostov vlastnými čatami, čiže v priemere zmeníme stav mosta k lepšiemu zhruba na 50 mostoch, čo je na dnešnú dobu slušný výkon," doplnil generálny riaditeľ Správy a údržby ciest PSK Marcel Horváth.



V týchto dňoch začína kraj aj s rekonštrukciou cesty druhej triedy v obci Kamienka v okrese Stará Ľubovňa v dĺžke 1913 metrov. Práce budú prebiehať v polovičnom profile, kde dôjde k zúženiu dvojpruhovej cesty. Celkové finančné náklady na túto investičnú akciu, ktorá je pokračovaním prepojenia Pieninského národného parku, predstavujú výšku takmer 673.000 eur z programu Interreg Poľsko-Slovensko.



Prešovský samosprávny kraj prostredníctvom Správy a údržby ciest PSK v súčasnosti realizuje 55 investičných stavieb vo všetkých svojich 13 okresoch, z toho rekonštruuje 25 mostov.