Prešovský kraj realizuje na školách investície za 1,6 milióna eur

Prešov 28. júla (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) aktuálne z vlastných zdrojov realizuje štyri investičné akcie za 1,6 milióna eur na stredných školách v Prešove, Levoči, Kežmarku i vo Svidníku. Ide prevažne o rekonštrukčné práce. Pokračuje tiež v projektoch spolufinancovaných z európskych zdrojov v rámci iniciatívy Catching-up Regions na školách v Medzilaborciach, Starej Ľubovni a Kežmarku v celkovej výške 13,5 milióna eur. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



"Dva zo štyroch investičných zámerov, a to na Gymnáziu Pavla Országha Hviezdoslava v Kežmarku a v Spojenej škole Masarykova Prešov, by mali byť ukončené už v septembri tohto roku, ďalšie, konkrétne na Gymnáziu Janka Francisciho-Rimavského v Levoči a Strednej odbornej škole polytechnickej a služieb armádneho generála Ludvíka Svobodu vo Svidníku, do konca tohto roka," konkretizoval predseda PSK Milan Majerský.



Rozpočet PSK je pre oblasť vzdelávania v aktuálnom roku 2022 stanovený na takmer 6 miliónov eur. Investičné akcie sú napríklad zamerané na materiálne, technické a informačné zabezpečenie dielní a učební, taktiež na rekonštrukčné práce školských objektov v podobe opráv striech, vykurovacej sústavy, oplotenia, ako aj na modernizáciu a dovybavenie kuchýň či vybudovanie internetovej siete a podobne.



Kraj si v oblasti vzdelávania vypomáha aj zdrojmi z eurofondov. "V realizácii sú viaceré veľké projekty aktuálne pre tri krajské školy v rámci iniciatívy Catching-up Regions spolufinancované z prostriedkov Európskej únie z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), a to v predpokladanom rozpočte približne 13,5 milióna eur. Vnímame to ako významný pokrok, ktorý smeruje k zvyšovaniu kvality odborného vzdelávania v našom kraji," povedal Majerský.



Celkovo v rámci iniciatívy Catching-up Regions schválili 11 investičných projektov pre päť stredných odborných škôl v PSK, ktoré sú spolufinancované z eurofondov (IROP) v celkovej výške 32,9 milióna eur. Okrem spomínaných škôl v Medzilaborciach, Kežmarku a Starej Ľubovni čakajú rekonštrukčné a stavebné práce už najbližšiu jeseň aj Strednú odbornú školu elektrotechnickú v Poprade-Matejovciach, elokované pracovisko Spojenej školy v Starej Ľubovni v obci Lomnička a Spojenú školu na Ulici Ľ. Podjavorinskej v Prešove.