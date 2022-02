Prešovský kraj redukuje termíny na očkovanie proti ochoreniu COVID-19

Prešov 3. februára (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) vzhľadom na slabnúci záujem o vakcíny proti ochoreniu COVID-19 zo strany verejnosti a nízky počet registrovaných záujemcov cez registračné portály, hlavne štátnu čakáreň, postupne redukuje svoje očkovacie termíny. Od pondelka (7. 2.) sprístupňuje vakcináciu v nákupných centrách už len tri dni v týždni. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



Kraj od pondelka (31. 1.) do nedele (6. 2.) otvoril spolu 14 termínov na očkovanie. Všetky v obchodných centrách v Prešove a v Poprade, kde je predpoklad vyššej kumulácie ľudí. Počas pracovných dní v nich prebieha očkovanie zatiaľ v nezmenenom režime, a to medzi 15.00 a 18.00 h. Vakcína je tu aplikovaná registrovaným záujemcom aj na počkanie. Počas víkendu bude v Prešove a v Poprade očkovanie dostupné v čase medzi 10.00 a 17.00 h



K výraznej zmene v očkovacom režime pristupuje krajská samospráva od pondelka (7. 2.). Očkovanie v obchodných centrách v Prešove a v Poprade umožní záujemcom už len v piatok, v sobotu a v nedeľu. "V piatok (11. 2.) v nich ostane čas očkovania nemenný a naďalej sa tu budú vakcíny podávať registrovaným aj neregistrovaným záujemcom. Rovnako nasledujúce víkendové očkovanie v réžii PSK (12. - 13. 2.) prebehne v obchodných centrách v Prešove a v Poprade v nezmenenom režime," uviedla Jeleňová.



Kraj upozorňuje, že najbližší víkend ostávajú zatvorené všetky krajské veľkokapacitné očkovacie centrá, a to v Prešove, Poprade a Humennom. Taktiež výjazdová očkovacia služba PSK nemá aktuálne naplánované žiadne výjazdy do obcí v kraji. K opätovnému otvoreniu veľkokapacitného očkovacieho centra a plánovaniu očkovania prostredníctvom mobilnej jednotky kraj pristúpi v závislosti od dopytu po vakcíne a požiadaviek rezortu zdravotníctva.



PSK apeluje na verejnosť, aby harmonogram očkovania sledovala na webovom sídle kraja, kde je pravidelne aktualizovaný.