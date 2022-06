Prešovský kraj rekonštruuje za 1,65 milióna eur presklený vstup DJZ

Prešov 23. júna (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) rekonštruuje vstupnú časť novej budovy Divadla Jonáša Záborského v Prešove. Súčasťou investičnej akcie v hodnote približne 1,65 milióna eur je výmena 30-ročných sklenených tabúľ a rekonštrukcia rozvodov vykurovania vo vstupe. Práce na objekte by mali byť ukončené do konca septembra a kraj ich realizuje z úveru z Európskej investičnej banky. Investícia zlepší tepelné pomery i komfort pre návštevníkov.



Dôvodom rekonštrukcie je opotrebovanie obvodových konštrukcií a sklenenej fasádnej výplne budovy, ktorá je v prevádzke od roku 1990.



"Táto kultúrna dominanta nášho krajského mesta naozaj nutne potrebovala zrekonštruovať vstup, ktorý vykazuje známky poškodenia a zároveň sú obmedzené jeho tepelnoizolačné vlastnosti. Vizuál ostane zachovaný, ale okná budú vymenené. Samozrejme, urobí sa aj výmena rozvodov kúrenia. Malo by to prispieť k tomu, aby sme mali energeticky úspornú budovu," uviedol počas odovzdávania staveniska zhotoviteľovi stavby predseda PSK Milan Majerský.



Rekonštrukčné práce na vstupnom objekte divadla zahŕňajú výmenu zasklených stien. Súčasťou projektu je tiež komplexné riešenie regulácie tepelných pomerov v diváckych prestávkových priestoroch. Po ukončení rekonštrukčných prác dôjde ešte k výmene podlahovej krytiny na prvom a druhom nadzemnom podlaží divadla.



"Rekonštrukčné práce prinesú jednoznačné zlepšenie tepelných pomerov v interiéri divadla, čo nám vo finále prinesie na jednej strane šetrenie teplom a na druhej v horúcom lete zvýšenie odolnosti fasády voči jej prehrievaniu," priblížil riaditeľ DJZ Prešov Ján Hanzo.



Veľká scéna divadla je podľa jeho slov odstavená, keďže vstupný priestor bude staveniskom. "Budeme pokračovať na malej scéne a v historickej budove. Takže ľudia si prídu na svoje, 'natiahli' sme sezónu až do 15. júla. Začíname 15. augusta, ale predsa len mesiac tam bude dovolenka, takže majú priestor aj stavbári," vysvetlil Hanzo.



Budova nového divadla v Prešove prešla výrazným rekonštrukčným zásahom aj v rokoch 2016 a 2017. Bol vtedy obnovený strešný plášť budovy a tiež spevnené plochy v okolí divadla, kde sa vytvorilo parkovanie pre autobusy a celkovo komfortnejší vstup pre návštevníkov divadla. Na realizáciu prác pred piatimi rokmi vynaložil PSK z vlastných zdrojov 970.000 eur.