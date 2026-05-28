Prešovský kraj rozdelí ambulanciám takmer 4,9 milióna eur na vybavenie
Kraj má na svojom území viac ako 1750 poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.
Autor TASR
Prešov 28. mája (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) v rámci výzvy Ministerstva zdravotníctva SR získal finančný príspevok vo výške 4,85 milióna eur, ktorý prerozdelí medzi poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v kraji na modernizáciu ambulancií. Financie bude možné využiť na nákup modernej zdravotníckej techniky a vybavenia vrátane softvérov, USG prístrojov, skenerov či sond. O príspevok do výšky 150.000 eur môžu ambulancie požiadať do 10. júla. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.
Cieľom výzvy je podporiť modernizáciu ambulancií, ktorá prispeje k rýchlejšej diagnostike, efektívnejšej liečbe, lepším pracovným podmienkam zdravotníckeho personálu a zároveň ku kvalitnejšej i dostupnejšej zdravotnej starostlivosti pre pacientov.
Kraj má na svojom území viac ako 1750 poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Zo získanej sumy 85 percent predstavujú zdroje Európskeho fondu regionálneho rozvoja, sedem percent štátne financie a spolufinancovanie na strane poskytovateľov zdravotnej starostlivosti je vo výške osem percent.
„Vítame túto výzvu rezortu zdravotníctva a sme presvedčení, že vďaka spoločnému úsiliu sa nám podarí vytvárať aj v našom kraji podmienky, ktoré budú prínosom pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ale zároveň aj pre pacientov,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.
Oprávnenými žiadateľmi sú ambulancie všeobecného lekárstva, primárne gynekologické ambulancie a tiež vybrané špecializované ambulancie, napríklad liečebnej pedagogiky, klinickej logopédie, úrazovej a plastickej chirurgie, ortopédie, gastroenterológie, dermatológie či hematológie. Finančný príspevok môžu žiadať na vybavenie, ako sú mikroskopy, odsávačky, oxymetre, USG prístroje, respiračné a rehabilitačné pomôcky, oscilometre, EMG a EEG prístroje, sondy, monitory, ale aj vyšetrovacie kreslá, analyzátory, inhalátory, diagnostické testy, lasery, infúzne pumpy i na ďalšiu zdravotnícku techniku.
Všetky doručené žiadosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti prejdú procesom hodnotenia. Úspešní budú tí žiadatelia, ktorí splnia stanovené podmienky a získajú najvyšší počet bodov v rámci regionálnych kritérií. Posudzovať sa bude napríklad stav verejnej optimálnej siete, ordinačné hodiny ambulancií, zabezpečenie zdravotnej starostlivosti v jednotlivých okresoch či dĺžka poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Výška príspevku pre jednu ambulanciu, ktorú budú môcť získať, je pritom stanovená v rozpätí od 30.000 eur do 150.000 eur.
Žiadatelia nájdu formulár žiadosti o finančný príspevok spolu s povinnými prílohami a ďalšími relevantnými informáciami na webovom sídle kraja.
