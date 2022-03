Prešovský kraj ruší nedeľné očkovanie v obchodných centrách

Prešov 3. marca (TASR) - Prešovský samosprávny kraj v tomto týždni pristupuje k ďalšej úprave očkovacieho režimu. Vakcínu proti ochoreniu COVID-19 v prešovskom a popradskom obchodnom centre (OC) aktuálne sprístupní len v piatok (4. 3.) a v sobotu (5. 3.). V sobotu v skrátenom štvorhodinovom čase. Nedeľné očkovanie na oboch miestach nezrealizuje. TASR o tom informovala Lea Heilová z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK.



Redukciou očkovacích termínov kraj podľa jej slov reaguje na aktuálny záujem o vakcínu zo strany verejnosti. Ten už niekoľko týždňov klesá.



V piatok bude vakcína Janssen alebo Pfizer/BioNTech v prešovskom aj popradskom OC dostupná v tradičnom čase od 15.00 h do 18.00 h. V sobotu sa začiatok očkovania v zmienených nákupných domoch posúva. Realizovať sa bude až od 13.00 h a potrvá do 17.00 h.



"PSK je pripravený zaočkovať či preočkovať posilňovacou dávkou všetkých záujemcov, ktorí v piatok a v sobotu do obchodných centier prídu," doplnila Heilová.



Počas posledného februárového víkendu očkovacie tímy aplikovali len 202 vakcín. Z nich 122 v Prešove a 80 v Poprade, pričom prvoočkovancov tvorilo približne deväť percent. Celkovo od začiatku roka 2022 krajská samospráva aplikovala takmer 17.000 vakcín.