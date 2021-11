Prešovský kraj s obnovami krajských ciest v okrese Snina nekončí

Prešov 10. novembra (TASR) – Po obnove viac ako ôsmich kilometrov cesty druhej triedy 558 a dvoch mostných objektov medzi obcami Stakčín a Ulič v okrese Snina avizuje Prešovský samosprávny kraj (PSK) opraviť v oblasti okolo Národného parku (NP) Poloniny na budúci rok ďalšie úseky cestnej komunikácie i mostov.



"Záleží nám na tom, aby aj v tomto prihraničnom regióne, na ktorý sa dlhodobo zabúdalo, mali ľudia dobrú a kvalitnú cestnú infraštruktúru," ozrejmil v stredu počas oficiálneho odovzdania obnovených úsekov cesty II/558 do užívania predseda PSK Milan Majerský.



Projekt "Modernizácia cestného spojenia medzi PSK a Zakarpatskou oblasťou Ukrajiny", podporený z cezhraničného operačného programu ENI, má po obnove približne štvorkilometrových úsekov v obciach Príslop a Ulič a dvoch mostov pokračovať ďalšou etapou. "Druhá etapa projektu je už vysúťažená a začiatkom roka 2022 by sme tu mali nadviazať opravami na ďalších zhruba ôsmich kilometroch ciest, čím sa ťah do Uliča opraví ako jeden celok," konkretizoval Majerský.



Podľa hovorkyne kraja Daše Jeleňovej PSK plánuje rekonštruovať i mosty cez potok za obcou Ruská Volová a cez potok Udava pred obcou Hostovice. "Aktuálne prebiehajú verejné obstarávania na projektovú dokumentáciu rekonštrukcie cesty Hostovice – Pčoliné, na rekonštrukciu mosta cez potok Príslop za rovnomennou obcou a rekonštrukcia mosta cez Ruský potok pred obcou Ulič," doplnila.



Stavebné práce, ktoré sa v rámci cezhraničného projektu na ceste II/558 za necelý rok zrealizovali, presiahli sumu dvoch miliónov eur. Podľa Majerského má investícia význam nielen pre miestnych a ich dochádzanie za zamestnaním či pre cestovný ruch v Poloninách, keďže komunikácia slúži ako vstup do NP, ale tiež z medzinárodného pohľadu. „Ide totiž o napojenie na cestu prvej triedy, ktorá je zároveň koridorom medzinárodných cestných ťahov E58," podotkol.