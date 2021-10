V Prešovskom kraji podali už takmer 200.000 vakcín proti COVID-19

Prešov 11. októbra (TASR) - Viac ako 700 vakcín proti ochoreniu COVID-19 podala očkovacia služba Prešovského samosprávneho kraja (PSK) počas uplynulých piatich dní. Očkovanie realizovala jednodávkovou vakcínou Janssen, a to bez nutnosti registrácie na piatich rôznych miestach. Očkovala v dvoch obchodných centrách (OC), vo veľkokapacitnom centre, priamo v obci aj z ulice. TASR o tom informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová.



Výjazdová očkovacia služba začala uplynulý týždeň očkovať v stredu (6. 10.) záujemcov bez nutnosti registrácie tentoraz v priestoroch mestskej knižnice na Mierovej ulici v Medzilaborciach. Pre vakcínu Janssen, aplikovanú na počkanie, si do knižnice prišlo spolu 61 ľudí.



"V piatok (8. 10.) sa mobilná jednotka PSK presunula na očkovanie v obci Fričovce, kde sa vakcinácia realizovala v súčinnosti s miestnou samosprávou. Do zasadačky obecného úradu prišlo 82 záujemcov, pričom väčšinu z nich tvorili obyvatelia marginalizovaných komunít," uviedla Jeleňová.



V sobotu (9. 10.) kraj znovu otvoril jedno zo svojich veľkokapacitných očkovacích centier. Do SOŠ technickej na Volgogradskej ulici v Prešove sa proti novému koronavírusu prišlo zaočkovať 237 ľudí.



"V Prešove pokračovalo očkovanie aj v nedeľu (10. 10.), a to v priestoroch OC na ulici Armádneho generála Svobodu. Vakcínu tu podali 200 ľuďom. V rovnaký deň sa tiež realizovalo očkovanie v OC na Dlhých Honoch v Poprade. Jednodávkovou vakcínou Janssen tu bolo v priebehu ôsmich hodín zaočkovaných 123 ľudí," doplnila Jeleňová.



PSK uplynulý očkovací týždeň podal spolu 703 vakcín proti ochoreniu COVID-19, pričom celkovo ich už aplikoval 199.144. Najbližšie sa bude očkovať v utorok (12. 10.) v Lučivnej a Štrbe, kde by sa malo prvou dávkou vakcíny zaočkovať spolu 100 ľudí. V stredu (13. 10.) pokračuje očkovanie v obciach Bijacovce a Spišské Bystré, v ktorých budú mať mobilné očkovacie tímy PSK k dispozícii 100 jednodávkových vakcín proti ochoreniu COVID-19. Cez víkend je naplánované ďalšie očkovanie v obchodných centrách, a to v nedeľu (17. 10.) v Prešove aj v Poprade.