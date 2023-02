Prešovský kraj sa uchádza o financovanie opráv ciest cez eurofondy

Prešov 18. februára (TASR) - Desať cestných projektových zámerov za milióny eur plánuje v blízkej budúcnosti spustiť Prešovský samosprávny kraj (PSK). Krajskí poslanci na pondelkovom (13. 2.) zastupiteľstve schválili predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na ich realizáciu. Projekty by mali byť financované z cezhraničného programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027, spolufinancovanie je vo výške osem percent, informovala samospráva.



Konkrétne ide o projektový zámer modernizácie cesty III. triedy Lysá Poľana – Podspády s predpokladaným rozpočtovým nákladom maximálne dva milióny eur. Ďalej je to eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III. triedy Hertník – Kľušovská Zábava s výdavkami do päť miliónov eur. Medzi projektami je aj Modernizácia cestného spojenia Pieninských národných parkov – 4. etapa - Rekonštrukcia cesty II. triedy v obci Kamienka s rozpočtom do 1,1 milióna eur. Ďalším zámerom je rekonštrukcia cesty III. triedy pred obcou Vagrinec (okres Svidník) s nákladom najviac 2,3 milióna eur.



Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pôjde aj na projekt eliminácie bezpečnostných rizík na ceste III. triedy Svidník – Vyšná Jedľová s rozpočtom do 2,8 milióna eur. V pláne je aj stabilizácia zosuvu na ceste II. triedy za obcou Palota (okres Medzilaborce) za maximálne 1,7 milióna eur. Medzi ďalšie zámery patrí odstránenie "bodovej závady" na ceste II. triedy pred obcou Svidnička (okres Svidník) s rozpočtom 1,4 milióna eur.



Plánovaným projektom je tiež stabilizácia zosuvu na ceste III. triedy Malý Lipník v dvoch etapách s nákladmi po 600.000 eur. Posledným zámerom je rekonštrukcia križovatky cesty I. a III. triedy Pusté Pole (okres Stará Ľubovňa) s predpokladaným rozpočtovým nákladom maximálne 500.000 eur.



PSK informoval, že sa plánuje uchádzať o financie v rámci programu Interreg vo výzvach Klíma a Cesty.