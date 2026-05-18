Prešovský kraj sa zapája do Týždňa dobrovoľníctva
Autor TASR
Prešov 18. mája (TASR) - Do Týždňa dobrovoľníctva, ktorý sa začal v pondelok sa aktívne zapájajú aj organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja (PSK) spolu so zamestnancami Úradu PSK. Kraj zároveň v spolupráci s Prešovským dobrovoľníckym centrom posúva formát Milujem svoje mesto na krajskú úroveň a v dobrovoľníckej iniciatíve spája viaceré miestne samosprávy. Cieľom aktivít je aj tento rok podpora dobrovoľníctva, skrášlenie verejných priestranstiev a pomoc v sociálnych či kultúrnych zariadeniach. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.
Do Týždňa dobrovoľníctva sa konkrétne zapájajú štyri knižnice kraja v Bardejove, Vranove nad Topľou, v Prešove a v Humennom. Dobrovoľníci budú v ich okolí zbierať odpadky, čistiť exteriéry a realizovať záhradnícke práce, ale aj obaľovať, triediť a kontrolovať knihy či upratovať knižničné priestory. Dobrovoľníci zavítajú i do Tatranskej galérie v Poprade, kde sa postarajú o úpravu okolia, výsadbu zelene a o ďalšie manuálne práce.
Významná časť aktivít bude znovu prebiehať v zaradeniach sociálnych služieb.
Do dobrovoľníckych aktivít sa zapojí viac ako 30 škôl z územia kraja, z toho vyše 20 stredných škôl. Žiaci sa zamerajú na aktivity, ako je šitie vrecúšok pre zariadenia sociálnych služieb (ZSS), rozhovory a prechádzky s klientmi ZSS, čistenie židovského cintorína, okolia škôl a školských internátov i samotných miest. Napríklad humenskí žiaci zrealizujú i aktivitu - Digitálni anjeli, v ktorej sa zamerajú na ochranu seniorov v online svete.
Zamestnanci Úradu PSK budú pomáhať v Školských lesoch Cemjata pri čistení priekop a údržbe chodníkov. Ďalší úradníci smerujú do knižníc, časť z nich tiež zavíta do prešovského CSS Vita vitalis, kde budú tráviť čas s klientmi.
PSK zároveň 21. mája zrealizuje svoj tradičný ekodeň, kedy sa jeho zamestnanci znova zamerajú na úpravu a vyčistenie župného námestia, priľahlých chodníkov, okolia pamätníka, ale aj na výsadbu a úpravu zelene či orezanie prerastených a starších kríkov i drevín.
Aktuálny ročník Týždňa dobrovoľníctva zároveň prináša rozšírenie festivalu priateľstva a dobrovoľníckej činnosti Milujem svoje mesto na celý Prešovský kraj. Zapojené organizácie miestnych samospráv Bardejov, Humenné, Levoča, Prešov, Veľký Šariš a Sabinov budú so žiakmi škôl od pondelka do 30. mája spolu zveľaďovať priamo priestranstvá miest, ale aj okolia škôl a ďalších verejných objektov. Očakáva sa celková účasť viac ako 4700 dobrovoľníkov.
