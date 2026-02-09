< sekcia Regióny
Prešovský kraj schválil zapojenie kultúrnych inštitúcií do projektov
Čo sa týka Ľubovnianskeho múzea - hradu v Starej Ľubovni je cieľom projektu obnova a modernizácia viacerých častí areálu, ako aj nové formy prezentácie kultúrneho dedičstva.
Autor TASR
Prešov 9. februára (TASR) - Do troch cezhraničných projektov v oblasti kultúry a cestovného ruchu v rámci medzinárodnej spolupráce programu Interreg Next plánuje vstúpiť Prešovský samosprávny kraj (PSK). Krajskí poslanci na svojom pondelňajšom rokovaní schválili zapojenie troch kultúrnych organizácií kraja do projektov s ukrajinskými partnermi. Ide o projekty, ktoré sa týkajú hradu v Starej Ľubovni, Krajskej galérie v Prešove a Vihorlatskej hvezdárne v Humennom.
Čo sa týka Ľubovnianskeho múzea - hradu v Starej Ľubovni je cieľom projektu obnova a modernizácia viacerých častí areálu, ako aj nové formy prezentácie kultúrneho dedičstva. „Podporíme rekonštrukciu administratívnej budovy, sokoliarskeho dvora, sú plánované aj reštaurátorské práce v kaplnke, ktorá sa nachádza na hrade. Aktivity z ukrajinskej strany musia byť zamerané aj na zdravotné benefity. Budú to špeciálne kultúrne aktivity, ktoré majú rehabilitačný charakter a umožňujú ľuďom tráviť čas v kultúrnom prostredí,“ uviedla vedúca odboru európskych štrukturálnych a investičných fondov Úradu PSK Drahoslava Gmitrová. Predpokladaný rozpočet projektu je 620.000 eur.
V rámci projektu Krajskej galérie v Prešove v spolupráci s Múzeom v Užhorode chcú podľa Gmitrovej zabezpečiť rekonštrukciu jedného z dvoch meštianskych domov a tiež vybudovať cezhraničnú kultúrnu platformu s ukrajinským partnerom. Súčasťou projektu má byť aj technické dozariadenie priestorov a realizácia kultúrnych a edukačných podujatí. Predpokladaný rozpočet projektu galérie je 750.000 eur.
Projekt Vihorlatskej hvezdárne v Humennom sa týka monitoringu svetelného znečistenia v Karpatoch a rozvoj astroturistiky v spolupráci s ukrajinským partnerom. „Chceme zabezpečiť kúpu špeciálneho teleskopu a spolu s partnerom na ukrajinskej strane realizovať monitoring a vyhodnocovanie svetelného znečistenia,“ priblížila Gmitrová. Rozpočet projektu Vihorlatskej hvezdárne je predbežne stanovený na takmer 1,1 milióna eur. Presná suma za technické vybavenie bude známa až po finalizácii projektu.
Realizácia projektov je plánovaná po schválení žiadostí o nenávratný finančný príspevok.
Čo sa týka Ľubovnianskeho múzea - hradu v Starej Ľubovni je cieľom projektu obnova a modernizácia viacerých častí areálu, ako aj nové formy prezentácie kultúrneho dedičstva. „Podporíme rekonštrukciu administratívnej budovy, sokoliarskeho dvora, sú plánované aj reštaurátorské práce v kaplnke, ktorá sa nachádza na hrade. Aktivity z ukrajinskej strany musia byť zamerané aj na zdravotné benefity. Budú to špeciálne kultúrne aktivity, ktoré majú rehabilitačný charakter a umožňujú ľuďom tráviť čas v kultúrnom prostredí,“ uviedla vedúca odboru európskych štrukturálnych a investičných fondov Úradu PSK Drahoslava Gmitrová. Predpokladaný rozpočet projektu je 620.000 eur.
V rámci projektu Krajskej galérie v Prešove v spolupráci s Múzeom v Užhorode chcú podľa Gmitrovej zabezpečiť rekonštrukciu jedného z dvoch meštianskych domov a tiež vybudovať cezhraničnú kultúrnu platformu s ukrajinským partnerom. Súčasťou projektu má byť aj technické dozariadenie priestorov a realizácia kultúrnych a edukačných podujatí. Predpokladaný rozpočet projektu galérie je 750.000 eur.
Projekt Vihorlatskej hvezdárne v Humennom sa týka monitoringu svetelného znečistenia v Karpatoch a rozvoj astroturistiky v spolupráci s ukrajinským partnerom. „Chceme zabezpečiť kúpu špeciálneho teleskopu a spolu s partnerom na ukrajinskej strane realizovať monitoring a vyhodnocovanie svetelného znečistenia,“ priblížila Gmitrová. Rozpočet projektu Vihorlatskej hvezdárne je predbežne stanovený na takmer 1,1 milióna eur. Presná suma za technické vybavenie bude známa až po finalizácii projektu.
Realizácia projektov je plánovaná po schválení žiadostí o nenávratný finančný príspevok.