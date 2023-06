Prešovský kraj školil potenciálnych žiadateľov v programe Interreg

Prešov 15. júna (TASR) - Školenie pre žiadateľov Programu Interreg Poľsko-Slovensko 2021 - 2027 o príspevok z Európskych fondov regionálneho rozvoja (EFRR) využilo približne 80 účastníkov z Prešovského kraja, okrem iných aj zástupcov kultúrnych organizácií, univerzity, organizácií cestovného ruchu či rezortu investícií. TASR o tom informovala hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Daša Jeleňová.



Ako povedala, školenie prinieslo informácie o logike projektov, plánovaní úloh a systéme hodnotenia štandardných projektov. Suma prostriedkov určená na ich spolufinancovanie je v novom programovom období až vo výške 31,1 milióna eur. Príspevky z EFRR na jednotlivé projekty môžu žiadatelia získať vo výške od 200.000 eur až do štyroch miliónov eur.



Na oblasť cestovného ruchu je alokovaných viac ako 25,5 milióna eur na podporu cezhraničných produktov, služieb a ponúk. "Zámery by mali byť cielené na zachovanie, sprístupnenie a propagáciu hmotného či nehmotného kultúrneho a prírodného dedičstva s cezhraničným významom. Taktiež na revitalizáciu kultúrnych pamiatok a verejného priestranstva. Potenciálni žiadatelia však môžu tiež predkladať projekty s charakterom budovania ľudského kapitálu, ako aj zvyšovania úrovne poznatkov i riešení v oblasti udržateľného cestovného ruchu," doplnila Jeleňová.



Ďalšou sférou podpory v Programe Interreg je elektromobilita, kde suma prostriedkov na financovanie projektov z európskych fondov predstavuje tri milióny eur. "Žiadatelia o príspevok môžu predkladať projekty, ktoré sa týkajú zabezpečenia dopravy s využitím elektrických vozidiel, taktiež zaistenia nabíjacích staníc na parkoviskách, ale aj ich vybavenia digitálnymi dopravnými riadeniami," povedala Jeleňová.



Žiadatelia na bezplatnom školení na Úrade PSK získali tiež informácie o výzve Inštitucionálna spolupráca, na ktorú je vyčlenených 2,59 milióna eur. "Finančnú podporu tu môžu získať projekty zamerané na budovanie kapacít verejných inštitúcií, zvýšenie odbornej kvalifikácie zamestnancov, ale aj výmenu skúseností, cezhraničné analýzy, stratégie či akčné plány týkajúce spoločných problémov," priblížila Jeleňová.



Mestá, obce, občianske združenia a organizácie majú čas na podávanie žiadostí vo všetkých troch oblastiach do 29. septembra. Všetky informácie pre vyhlásené výzvy nájdu na webovom sídle PSK a na stránke programu Interreg.



Školenie k výzvam programu Interreg pre slovensko-poľské pohraničie zorganizoval vo štvrtok na pôde Úradu PSK odbor projektového riadenia PSK v spolupráci so Spoločným sekretariátom programu v Krakove.