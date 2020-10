Prešovský kraj spúšťa celoplošné testovanie v sociálnych zariadeniach

Prešov 30. októbra (TASR) – Prešovský samosprávny kraj (PSK) spúšťa od piatka v domovoch sociálnych služieb (DSS) testovanie certifikovanými antigénovými testami. Ako TASR informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová, deje sa tak v zmysle celoplošných opatrení a usmernení rezortného ministerstva.



Antigénové testy by mali mať k dispozícii všetci poskytovatelia sociálnych služieb na území kraja. PSK ich prijal zo Správy štátnych hmotných rezerv SR pre zhruba 200 subjektov.



"V súčinnosti s ministerstvami sme v posledných dvoch dňoch distribuovali verejným i neverejným poskytovateľom 13.500 antigénových testov. Zariadenia sociálnych služieb vykonávajú testovanie klientov i zamestnancov, ktorí sú aktuálne na pracovisku, vlastnými odbernými kapacitami v zmysle opatrení a nariadení rezortného ministerstva," uviedol predseda PSK Milan Majerský.



Prvé celoplošné testovanie prijímateľov a zamestnancov zariadení sociálnych služieb sa uskutoční v priestoroch zariadení na to určených poskytovateľmi v termíne od piatka do nedele (1. 11.).



Testovanie budú vykonávať kvalifikované osoby za prísnych hygienicko-epidemiologických kritérií. Po uskutočnení testovania vydá zdravotník testovanej osobe certifikát, oznámenie o výsledku testovania a zaznamená ich do systému.