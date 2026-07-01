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Prešovský kraj spúšťa linku s nadväznosťou na vlak do poľskej Muszyny
Nové spojenie vzniklo s cieľom zatraktívniť verejnú dopravu a zároveň podporiť cezhraničný cestovný ruch.
Autor TASR
Stará Ľubovňa 1. júla (TASR) - Prešovský samosprávny kraj prichádza s novinkou pre cestujúcich smerujúcich do Poľska. Od stredy nasadzuje na cesty nový autobusový spoj na trase Lipany - Stará Ľubovňa. Informovala o tom hovorkyňa kraja Daša Jeleňová s tým, že v prevádzke bude počas všetkých júlových a augustových víkendov a zabezpečí nadväznosť na železničnej zastávke Plaveč. Odtiaľ cestujúci prestúpia na vlak Beliansky expres premávajúci na trase Poprad - Muszyna. Nadväznosť spojov pritom bude zabezpečená aj v opačnom smere.
„Autobusový spoj Lipany - Stará Ľubovňa - linka č. 802 bude zo zastávky Lipany odchádzať 15 minút po príchode vlaku REX zo smeru Košice, Prešov a Sabinov. Tento autobus následne dopraví turistov do Plavča o 8.33 h, pričom vlak Beliansky expres bude odchádzať o 8.53 h priamo do Muszyny,“ uviedla hovorkyňa. Efektívne prestupy budú fungovať aj v opačnom smere pri návrate z víkendových ciest. Vlak z Muszyny príde na železničnú stanicu Plaveč podvečer o 18.18 h. Nadväzný autobusový spoj do Lipian odíde zo stanice o 15 minút neskôr, s plánovaným príchodom na autobusovú stanicu v Lipanoch o 18.58 h. Cestujúci odtiaľ budú môcť plynule pokračovať domov vlakom REX, a to smerom na Prešov a Košice s odchodom krátko po 19.00 h.
Nové spojenie vzniklo s cieľom zatraktívniť verejnú dopravu a zároveň podporiť cezhraničný cestovný ruch. „Vďaka koordinovaným prestupom sa Muszyna, známa svojimi kúpeľmi, minerálnymi prameňmi a turistickými atrakciami, stáva pre obyvateľov východného Slovenska dostupnejším cieľom letných výletov,“ uzatvára Jeleňová.
„Autobusový spoj Lipany - Stará Ľubovňa - linka č. 802 bude zo zastávky Lipany odchádzať 15 minút po príchode vlaku REX zo smeru Košice, Prešov a Sabinov. Tento autobus následne dopraví turistov do Plavča o 8.33 h, pričom vlak Beliansky expres bude odchádzať o 8.53 h priamo do Muszyny,“ uviedla hovorkyňa. Efektívne prestupy budú fungovať aj v opačnom smere pri návrate z víkendových ciest. Vlak z Muszyny príde na železničnú stanicu Plaveč podvečer o 18.18 h. Nadväzný autobusový spoj do Lipian odíde zo stanice o 15 minút neskôr, s plánovaným príchodom na autobusovú stanicu v Lipanoch o 18.58 h. Cestujúci odtiaľ budú môcť plynule pokračovať domov vlakom REX, a to smerom na Prešov a Košice s odchodom krátko po 19.00 h.
Nové spojenie vzniklo s cieľom zatraktívniť verejnú dopravu a zároveň podporiť cezhraničný cestovný ruch. „Vďaka koordinovaným prestupom sa Muszyna, známa svojimi kúpeľmi, minerálnymi prameňmi a turistickými atrakciami, stáva pre obyvateľov východného Slovenska dostupnejším cieľom letných výletov,“ uzatvára Jeleňová.