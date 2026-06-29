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Prešovský kraj spúšťa od začiatku júla požičovňu elektrobicyklov
Požičovňa má konkrétne k dispozícii šesť horských e-bicyklov. Disponujú batériami s kapacitou 800 až 820 Wh.
Autor TASR
Prešov 29. júna (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) spúšťa od 1. júla prevádzku prvej požičovne elektrických bicyklov pod značkou Svätomariánska púť. Rozširuje tak infraštruktúru pútnického turizmu a prepája duchovné tradície s modernou cykloturistikou. Bicykle je možné si požičať v priestoroch Inovačného partnerského centra (IPC) v Prešove. Novú službu predstavili v pondelok.
Požičovňa má konkrétne k dispozícii šesť horských e-bicyklov. Disponujú batériami s kapacitou 800 až 820 Wh. Na jedno nabitie umožnia prejsť až 80 kilometrov, vďaka čomu cyklisti bez problémov zvládnu aj náročnejší terén na trasách Svätomariánskej púte.
„Služba je dostupná počas hlavnej turistickej sezóny od apríla do septembra. Bicykle si možno objednať osobne alebo telefonicky, prípadne zarezervovať vopred cez online rezervačný systém na webovej stránke IPC,“ uviedol riaditeľ IPC Jozef Šimko. Ako spresnil, súčasťou výpožičky je aj vratná záloha, pričom cenník počíta aj s poplatkami za poškodenie, nadmerné znečistenie alebo servisný výjazd.
„Radi by sme ľudí motivovali, aby putovali po trase Svätomariánskej púte, ktorá má vyše 280 kilometrov a prepája štyri pútnické miesta. Bicykle sú vybavené GPS, takže budeme vedieť, kde sa nachádzajú a kadiaľ pôjdu. Nejde o podmienku, skôr o motiváciu, aby využívali túto trasu. Majú možnosť odbočiť približne 50 kilometrov doľava alebo doprava,“ doplnil projektový manažér PSK Mário Stehlík.
Záujemcovia sa môžu vydať na trasu Prešov - Ľutina - Gaboltov - Litmanová - Levoča a späť do Prešova. Môžu absolvovať aj kratšiu trasu. „Bicykle požičiavame počas pracovných dní v otváracích hodinách, približne od 8.00 do 15.00 h,“ povedal Stehlík s tým, že v prípade poruchy na trase má pomoc zabezpečiť Správa a údržba ciest PSK.
Nový produkt cestovného ruchu už prešiel skúškou v teréne počas testovacej cyklopúte, ktorá sa uskutočnila 15. júna. Na nových elektrických bicykloch vtedy pilotne absolvovali trasu dlhú viac ako 50 kilometrov poprední cirkevní predstavitelia.
V ďalšej etape plánuje kraj postupne zabezpečiť elektrobicykle pre všetky hlavné pútnické miesta v kraji, teda pre Levoču, Litmanovú, Ľutinu a Gaboltov.
PSK novou službou nadväzuje na vlajkový projekt Svätomariánska púť - Svetlo z východu, ktorý do infraštruktúry štyroch mariánskych miest priniesol investície vo výške 830.000 eur. V rozvoji tohto územia chce PSK pokračovať aj v rámci integrovaných územných investícií, kde má naplánované projektové zámery výstavby cykloturistického chodníka, pútnického domu či pútnicko-informačného centra.
Požičovňa má konkrétne k dispozícii šesť horských e-bicyklov. Disponujú batériami s kapacitou 800 až 820 Wh. Na jedno nabitie umožnia prejsť až 80 kilometrov, vďaka čomu cyklisti bez problémov zvládnu aj náročnejší terén na trasách Svätomariánskej púte.
„Služba je dostupná počas hlavnej turistickej sezóny od apríla do septembra. Bicykle si možno objednať osobne alebo telefonicky, prípadne zarezervovať vopred cez online rezervačný systém na webovej stránke IPC,“ uviedol riaditeľ IPC Jozef Šimko. Ako spresnil, súčasťou výpožičky je aj vratná záloha, pričom cenník počíta aj s poplatkami za poškodenie, nadmerné znečistenie alebo servisný výjazd.
„Radi by sme ľudí motivovali, aby putovali po trase Svätomariánskej púte, ktorá má vyše 280 kilometrov a prepája štyri pútnické miesta. Bicykle sú vybavené GPS, takže budeme vedieť, kde sa nachádzajú a kadiaľ pôjdu. Nejde o podmienku, skôr o motiváciu, aby využívali túto trasu. Majú možnosť odbočiť približne 50 kilometrov doľava alebo doprava,“ doplnil projektový manažér PSK Mário Stehlík.
Záujemcovia sa môžu vydať na trasu Prešov - Ľutina - Gaboltov - Litmanová - Levoča a späť do Prešova. Môžu absolvovať aj kratšiu trasu. „Bicykle požičiavame počas pracovných dní v otváracích hodinách, približne od 8.00 do 15.00 h,“ povedal Stehlík s tým, že v prípade poruchy na trase má pomoc zabezpečiť Správa a údržba ciest PSK.
Nový produkt cestovného ruchu už prešiel skúškou v teréne počas testovacej cyklopúte, ktorá sa uskutočnila 15. júna. Na nových elektrických bicykloch vtedy pilotne absolvovali trasu dlhú viac ako 50 kilometrov poprední cirkevní predstavitelia.
V ďalšej etape plánuje kraj postupne zabezpečiť elektrobicykle pre všetky hlavné pútnické miesta v kraji, teda pre Levoču, Litmanovú, Ľutinu a Gaboltov.
PSK novou službou nadväzuje na vlajkový projekt Svätomariánska púť - Svetlo z východu, ktorý do infraštruktúry štyroch mariánskych miest priniesol investície vo výške 830.000 eur. V rozvoji tohto územia chce PSK pokračovať aj v rámci integrovaných územných investícií, kde má naplánované projektové zámery výstavby cykloturistického chodníka, pútnického domu či pútnicko-informačného centra.