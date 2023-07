Prešovský kraj spúšťa vo Vysokých Tatrách záchytné parkovisko

Vysoké Tatry 13. júla (TASR) - Bezplatné záchytné parkovisko pre motorizovaných návštevníkov Vysokých Tatier spúšťa Prešovský samosprávny kraj (PSK) spolu s mestom Vysoké Tatry v areáli bývalého Eurocampu na začiatku Tatranskej Lomnice. Pre turistov smerujúcich najmä na Bielu vodu bude od pondelka (17. 7.) z parkoviska zároveň zavedená autobusová kyvadlová doprava podľa platnej tarify.



Problém s parkovaním v Tatrách sa podľa predsedu PSK Milana Majerského prejavuje osobitne v súčasnosti pri rekonštrukcii úsekov takzvanej Cesty Slobody. "Náklady PSK aj v súčte so zakúpeným dopravným značením a peniazmi na prepravu budú tvoriť okolo 100.000 eur, ale chceme tým dať najavo turistom, že nám na nich záleží a že ich nechceme vyháňať z Vysokých Tatier ani počas tejto sezóny," uviedol k projektu odstaveného parkoviska.



Primátor Vysokých Tatier Jozef Štefaňák poukázal na dlhodobo zlú situáciu z hľadiska bezpečnosti s parkovaním na Bielej vode, kde autá stáli na oboch stranách cesty a prechádzali tadiaľ turisti. Privítal riešenie s kyvadlovou dopravou a záchytným parkoviskom, ktoré má podľa neho do 450 miest s možnosťou ďalšieho rozšírenia. "Pevne veríme, že to bude nastálo, nebude to len počas letnej sezóny. Do konca septembra to bude denne, na konci septembra to vyhodnotíme podľa toho, aká bude vyťaženosť tých spojov a parkoviska," povedal. Ide podľa neho o pilotný projekt, ktorý by chceli zaviesť aj v ďalších tatranských lokalitách.



Generálna riaditeľka spoločnosti Slovenská autobusová doprava (SAD) Poprad Mariana Krajčová Gočová taktiež privítala takýto spôsob "odľahčenia" tatranských ciest od áut. Kyvadlová doprava z parkoviska bude premávať cez Tatranskú Lomnicu na Tatranské Matliare a Bielu vodu z rána v 20- a následne 40-minútových intervaloch. "Nasadzujeme na to nízkopodlažné moderné klimatizované autobusy. Pozývame všetkých turistov a návštevníkov, aby odstavili vozidlo, nasadli do autobusu a pohodlne sa odviezli do Bielej vody," povedala.



K riešeniu sa vyjadril aj konateľ spoločnosti IDS Východ Milan Škorupa. "Postupným uplatňovaním takýchto záchytných parkovísk v zmysle plánu udržateľnej mobility Prešovského kraja by mala v najbližších rokoch vznikať nejaká ucelená alternatíva pre návštevníkov Tatier tak, aby podľa možností tá individuálna doprava končila v podhorí a títo návštevníci sa mali možnosť atraktívnym spôsobom dostať ďalej k svojim cieľom," konštatoval.