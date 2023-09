Prešovský kraj spustil kampaň na spropagovanie jazdy na bicykli

Prešov 5. septembra (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) odštartoval druhý ročník cyklistickej kampane PSK zameraný na spropagovanie dopravy na dvoch kolesách bicykla. Jej hlavnou podmienkou je počas septembra jazdiť do a zo školy alebo práce na bicykli a každú jazdu si zaznamenať do svojho konta vytvoreného na stránke www.cyklo.psk.sk. TASR o tom informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová.



"Ak cyklista počas septembra najazdí aspoň 12 z 22 pracovných dní, teda 24 jázd, automaticky získa tričko. Súťažiaci s najviac najazdenými kilometrami v troch rôznych kategóriách vyhrajú aj ďalšie hodnotné vecné ceny," povedala Jeleňová.



Odmenených bude po sedem cyklistov v mužskej a ženskej kategórii. Štyria s najviac najazdenými kilometrami (km) a traja náhodne vyžrebovaní s minimálne 24 jazdami, a tiež desať cyklistov v kategórii študenti a žiaci. Zhodne po päť s najviac najazdenými km a náhodne vyžrebovaní s počtom 24 jázd.



Cieľom župnej cyklistickej kampane je vyvíjať snahu o vytváranie kvalitných podmienok pre ekologické druhy dopravy v obciach. PSK chce zároveň motivovať zamestnávateľov, aby budovali vo svojich sídlach vhodné podmienky pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli a motivovať žiakov, študentov a zamestnancov, aby viac používali túto formu alternatívnej dopravy pri každodennom cestovaní do školy a práce.



Do prvého ročníka kampane realizovanej v septembri 2022 sa zapojili vyše tri stovky cyklistov, pričom víťaz v mužskej kategórii najazdil takmer 1600 km, najlepšia žena 812 a najaktívnejší študent vyše 370 km.