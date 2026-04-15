Prešovský kraj spustil službu bezplatného objednávania sa k lekárovi
Autor TASR
Prešov 15. apríla (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) rozšíril možnosti objednávania sa na vyšetrenie u všeobecných lekárov aj špecialistov vo svojom území. K fungujúcej aplikácii Ambulancia a portálu e-VÚC pridal doplnkovú službu objednatvysetrenie.sk, ktorá je dostupná pre všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v kraji. Jej hlavnou výhodou je, že je bezplatná pre lekárov aj pacientov a umožňuje objednávanie hneď do viacerých ambulancií. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.
Elektronický systém PSK určený na objednávanie pacientov má podľa Jeleňovej rozsiahle možnosti individuálneho prispôsobenia pre každú ambulanciu. Zároveň nenarúša ani nemení doterajšiu prax. Je bezplatný a zo strany pacientov nevyžaduje registráciu, na objednávanie postačuje zadanie telefónneho čísla.
„Systém umožňuje hneď viaceré scenáre objednávania, presnejšie nastavanie termínov pre každý deň v týždni na rôzne obdobia v roku. Na každý termín je pritom možné nastaviť objednanie jedného alebo viacerých pacientov, zároveň je dovolené nastavenie rôznych druhov vyšetrenia na rôzne termíny,“ uviedla Jeleňová.
Súčasťou je tiež automatické sledovanie sviatkov, dní voľna a nahlásených dovoleniek v ambulancii. Lekárovi pritom dovolí po vzájomnom dohovore objednať pacienta i na voľný deň či dokonca nastaviť termíny, ktoré sú určené výhradne pre objednávky od iných lekárov, napríklad všeobecný lekár môže pomocou svojich prihlasovacích údajov objednať pacienta k špecialistovi.
„Výhodou systému je, že nemocniciam a poliklinikám poskytuje možnosť spracovávať objednávky pre viacero ambulancií z takzvanej recepcie. Do recepcie sa pritom vedia priradiť aj ambulancie viacerých poskytovateľov, napríklad v rámci jednej budovy so spoločnými priestormi,“ doplnila Jeleňová.
Pacienti majú k dispozícii aj objednávanie od všeobecného lekára k špecialistovi alebo na pracoviská spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek. Chronickí pacienti si navyše môžu prostredníctvom služby objednať e-recept bez potreby osobnej návštevy ambulancie.
