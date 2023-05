Prešovský kraj stavia vo V. Repašoch most, nahradí pôvodný z roku 1947

Prešov 21. mája (TASR) - Približne 76-ročný most vo Vyšných Repašoch v okrese Levoča, ktorý bol v zlom stavebno-technickom stave, je minulosťou. Prešovská krajská samospráva na jeho mieste buduje nový objekt, stavbu ktorého financuje z vlastných zdrojov. Sú vo výške viac ako 525.000 eur. Práce na novom premostení potoka chcú ukončiť ešte v auguste tohto roka. TASR o tom informovala Lea Lehotská z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu Prešovského samosprávneho kraja (PSK).



Na stavbe sa už zrealizovala demolácia jestvujúceho mosta, vyhotovili sa pažené stavebné jamy a zatrubovanie potoka. Pristúpilo sa tam k zriadeniu dočasnej obchádzky s dopravným značením a doprava sa presmerovala.



"V najbližšom období sa v rámci investičnej akcie plánujú vytýčiť a vybudovať základové pásy aj železobetónové rímsy pre nový objekt. Následne sa osadí oceľová nosná konštrukcia a pristúpi sa k vybudovaniu zhutneného zásypu tejto konštrukcie a tiež mostného zvršku," povedala Lehotská.



V ďalšej fáze budú súčasťou prác, ktoré dozoruje Správa a údržba ciest PSK, úpravy potoka, opevnenie svahov a napokon aj budovanie schodiska. V samotnom závere dôjde k osadeniu bezpečnostných zariadení a úprave, respektíve revitalizácii plôch zasiahnutých výstavbou.



Predmetné práce na novom mostnom objekte s dĺžkou premostenia 3,2 metra by sa mali realizovať celkovo 180 kalendárnych dní. Kraj predpokladá ich ukončenie do augusta 2023.