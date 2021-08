Prešovský kraj ukončil prevádzku dvoch očkovacích centier

Prešov 3. augusta (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) aktuálne ukončil prevádzku veľkokapacitných očkovacích centier (VKOC) v Starej Ľubovni a Bardejove. Nadchádzajúci víkend (7. - 8. 8.) sa bude očkovať proti ochoreniu COVID-19 len vo VKOC v Poprade.



Ako pre TASR uviedla hovorkyňa kraja Daša Jeleňová, centrá v Prešove, Humennom a Poprade budú v prípade potreby k dispozícii najneskôr do očkovacieho víkendu (14. - 15. 8.) Perspektívne prevádzka týchto centier bude ukončená do konca augusta.



"Ak ministerstvo zdravotníctva v rámci Národnej stratégie očkovania proti COVID-19 rozhodne o očkovaní treťou dávkou vakcíny a požiada PSK o súčinnosť a opätovné zriadenie VKOC, tak PSK v krátkom časovom úseku opätovne zriadi veľkokapacitné očkovacie centrá a zabezpečí organizáciu očkovania," povedala Jeleňová.



Krajská samospráva naďalej prevádzkuje výjazdovú očkovaciu službu (VOS), ktorá funguje v štandardom režime, reaguje na aktuálny dopyt a požiadavky jednotlivých obcí a miest v kraji.



"Najbližšie VOS očkuje 10. augusta v Novej Lesnej, 12. augusta vo väzniciach v Prešove a Sabinove, pričom harmonogram výjazdového očkovania je pripravený do 18. augusta," doplnila Jeleňová.



V rámci mobilných výjazdov sa úsilie kraja podľa jej slov naďalej sústreďuje na očkovanie osôb bez registrácie v obchodných centrách (OC) v Poprade a Prešove, kde evidujú veľký záujem o túto formu vakcinácie.



Uplynulú nedeľu (1. 8.) kraj jednodávkovou vakcínou Janssen od spoločnosti Johnson & Johnson v OC zaočkoval 897 ľudí. Možnosť zaočkovať sa bez nutnosti registrácie v obchodných centrách v Prešove a Poprade ponúkne PSK aj najbližšie víkendy.