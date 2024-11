Prešovský kraj ukončil rekonštrukciu cesty v Tatranskej Lomnici

Vysoké Tatry 12. novembra (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) v týchto dňoch ukončil rekonštrukciu cesty v Tatranskej Lomnici vo Vysokých Tatrách a takisto zavŕšil rozsiahlu modernizáciu Cesty slobody. Poslednou fázou projektu bola obnova dvoch mostov pri Tatranskej Polianke a Vyšných Hágoch, ďalších priepustov a oporných múrov za Smokovcom a za Novým Štrbským plesom. Cestu v Tatranskej Lomnici vyfrézovali ešte vlani, keďže podľa šéfa Správy a údržby ciest (SÚC) PSK Marcela Horvátha nedávalo zmysel ju čiastočne opraviť. Dokončili ju až túto jeseň.



Kraj očakával, že aj túto časť cesty zrekonštruujú zo zdrojov Integrovaného regionálneho operačného programu. "Nakoniec to bolo na úkor iných ciest, ktoré sme mali v pláne opraviť z rozpočtu SÚC PSK, pretože to rozhodnutie o neúspešnosti projektu nás prinútilo, aby sme to opravili z vlastných zdrojov," zdôvodnil Horváth.



V prípade Cesty slobody tento rok zhotoviteľ realizoval technologicky najnáročnejšiu siedmu etapu rekonštrukcie, ktorá si celkovo vyžiadala približne 8,3 milióna eur. "Zložitejší bol most č. 214 pri Vyšných Hágoch, ktorý si vyžadoval dopnutie, museli sme vytvoriť stužujúce bloky, odstránili sme staré debnenia, most sa predopol a zastabilizoval, pretože tam bola viditeľná jeho deformácia a pokles konštrukcie," objasnil Horváth.



Obnova 42-kilometrového úseku cesty II/537 od Tatranskej Kotliny po Pavúčiu dolinu stála približne 45 miliónov eur vrátane 1,43 kilometra (km) dlhého hlavného ťahu cez Tatranskú Lomnicu. "Cesta slobody je tak kompletne zrekonštruovaná a vodiči cez ňu prejdú plynule bez akýchkoľvek obmedzení. Dali sme do poriadku 45 kilometrov cesty za rekordne krátky čas," upozornil predseda PSK Milan Majerský s tým, že rekonštrukciu stihli zrealizovať o dva roky skôr, ako bolo v pláne. Práce trvali približne tri roky, pričom gro prác zrealizovali zhotovitelia jednotlivých úsekov ešte vlani. Priebeh a rýchlosť rekonštrukcie ocenil aj primátor Vysokých Tatier Jozef Štefaňák. "Celý projekt mal trvať päť rokov, podarilo sa to za tri roky a už nie sú na ceste žiadne obmedzenia, čo je veľké plus. Zároveň sa nám podarilo celú cestu v spolupráci s PSK a vedením Správy Tatranského národného parku vyčistiť od reklamného smogu," dodal.



Kraj v utorok odovzdal do užívania motoristom aj ďalšie dva úseky zrekonštruovaných ciest. V obci Kamienka, okres Stará Ľubovňa, obnovili 1,9 km dlhý úsek za vyše 772.000 eur a vo Veľkom Slavkove neďaleko Popradu z vlastných zdrojov vo výške 359.000 eur opravili cestu a chodníky. "V Kamienke išlo o projekt cez program Interreg, v ktorom nás Poliaci väčšinou pri realizácii predbehli aj o rok. Dnes Poliaci ešte nezačali stavať a my už máme hotový projekt. Dá sa to, ale musí byť dobrý manažment, musí rýchlo a dobre prebehnúť verejné obstarávanie aj samotné zhotovenie diela," uzavrel Majerský.