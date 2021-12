Prešovský kraj umožní očkovanie počas sviatkov na šiestich miestach

Prešov 22. decembra (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) pokračuje v zintenzívnení očkovania vo svojej réžii aj počas vianočného obdobia. Verejnosť tak môže využiť viacero termínov pred Vianocami aj medzi sviatkami. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



PSK očkuje od pondelka (20. 12.) do stredy v obchodných centrách v Prešove a v Poprade od 15.00 h do 19.00 h vakcínou konzorcia Pfizer/BioNTech. Do konca roka kraj ponúkne verejnosti ďalších 11 termínov na očkovanie a preočkovanie spomenutou vakcínou.



V utorok 28. decembra samospráva otvorí svoje veľkokapacitné očkovacie centrum (VOC) na Volgogradskej ulici v Prešove a v Poprade na Mnoheľovej ulici. Taktiež umožní očkovanie v Kine Dukla vo Svidníku. V stredu 29. decembra sprístupní vakcínu opäť v popradskom VOC na Mnoheľovej ulici a v Seniorcentre v Bardejove.



Svoje tretie VOC, a to v Obchodnej akadémii v Humennom, kraj otvorí vo štvrtok 30. decembra. V tento deň sprístupní vakcínu i v Mestskej športovej hale vo Vranove nad Topľou.



"Kraj v súvislosti s kampaňou vlády SR a získaním avizovanej finančnej pomoci pre kategóriu 60+ apeluje na verejnosť s tým, že je potrebné dodržať stanovené podmienky na získanie tejto pomoci. Sú nimi nutnosť zaočkovať sa prvou, druhou alebo treťou dávkou vakcíny do 31. decembra alebo sa do tohto dátumu na takéto očkovanie zaregistrovať na oficiálnej stránke www.korona.gov.sk. Následne je potrebné zrealizovať očkovanie po registrácii najneskôr do 15. januára 2022," povedala Jeleňová.



Harmonogram termínov očkovania v jednotlivých VOC, ako i prostredníctvom mobilných tímov je zverejnený na webstránke PSK www.po-kraj.sk.