Prešovský kraj už zaočkoval proti COVID-19 takmer 55.000 ľudí

Prešov 3. mája (TASR) - Vo veľkokapacitných očkovacích centrách (VOC) Prešovského samosprávneho kraja (PSK) bolo proti ochoreniu COVID-19 od piatka do nedele (30. 4. - 2. 5.) zaočkovaných ďalších 7834 ľudí. Celkovo strediská kraja podali vakcínu už takmer 55.000 ľuďom. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



Na základe zmeny v očkovacej stratégii rezortu zdravotníctva kraj v troch svojich centrách v Starej Ľubovni, v Poprade a v Humennom začal s podávaním vakcíny aj od konzorcia Pfizer/BioNTech, ktorú dostalo 4989 ľudí.



"Vo VKOC v Starej Ľubovni bolo vakcínou od Pfizer/BioNTech v piatok (30. 4.) zaočkovaných 390 ľudí, z toho druhú dávku tejto vakcíny dostali dvaja ľudia. V Starej Ľubovni pokračuje očkovanie aj v pondelok, a to vakcínou Pfizer/BioNTech (350 vakcín) a následne v utorok a stredu, avšak už vakcínou AstraZeneca, pričom centrum má k dispozícii z rezortu zdravotníctva pre očkovacie oba dni zhodne po 350 vakcín," povedala Jeleňová.



Vakcínou od Pfizer/BioNTech sa očkovalo cez víkend vo VOC Humenné. V sobotu tam očkovaciu látku dostalo 1154 ľudí, v nedeľu 1252 ľudí. Spolu sa v tomto centre zaočkovalo 2406 ľudí, z toho druhou dávkou vakcíny Pfizer/BioNTech boli zaočkovaní dvaja ľudia a cez rezervačný systém PSK 55 ľudí.



"Počas oboch víkendových dní prebiehalo očkovanie i vo VOC Poprad. Vakcínou Pfizer/BioNTech sa tu v sobotu zaočkovalo 1023 ľudí, v nedeľu 1170 ľudí, druhú dávku tejto vakcíny tu dostalo sedem ľudí. Z celkového počtu zaočkovaných 2193 bolo cez rezervačný systém PSK zaočkovaných 74 ľudí," doplnila Jeleňová.



Vo VOC Prešov sa očkovalo počas víkendu len v sobotu, a to vakcínou AstraZeneca. Vakcínu tam dostalo spolu 2845 ľudí, z toho bolo druhou dávkou zaočkovaných 81 ľudí a cez rezervačný systém PSK, ktorý PSK prevádzkuje v spolupráci s ambulantnými lekármi, 23 ľudí.



PSK vo svojich štyroch veľkokapacitných očkovacích centrách za 17 očkovacích dní zaočkoval už 54.915 ľudí, z toho 4989 vakcínou Pfizer/BioNTech a 49.926 vakcínou AstraZeneca. Z celkového počtu bolo cez rezervačný systém PSK zaočkovaných 3008 ľudí, druhú dávku vakcíny dostalo už 2482 ľudí.