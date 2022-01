Prešovský kraj v novom roku zaočkoval vyše 10.000 ľudí proti COVID-19

Prešov 18. januára (TASR) - Prešovský samosprávny kraj aplikoval v novom roku záujemcom už viac ako 10.000 vakcín proti ochoreniu COVID-19. Počas druhého januárového týždňa (10. - 16. 1.) to bolo 4029 podaných vakcín. Z toho 664 bolo seniorov nad 60 rokov a 315 detí vo vekovej kategórii päť až 11 rokov. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



"V pracovné dni od pondelka do piatka počas očkovania v obchodných domoch v Prešove a v Poprade, výjazdového očkovania v Medzilaborciach, Ždiari, Bardejove a v Spišskej Starej Vsi (14. 1.), bolo aplikovaných spolu 1507 vakcín Pfizer/BioNTech a Janssen, a to jednak registrovaným záujemcom aj na počkanie," uviedla Jeleňová.



Ako ďalej povedala, kraj umožnil veľkokapacitné očkovanie vakcínou Pfizer/BioNTech v piatok vo veľkokapacitnom očkovacom centre (VOC) Strednej odbornej školy (SOŠ) technickej na Volgogradskej ulici v Prešove, kde popoludní sprístupnil vakcínu aj pre deti od piatich do 11 rokov a zaočkoval ich spolu 57. V sobotu otvoril pre očkovanie vakcínou Pfizer/BioNTech všetky tri svoje VOC v Prešove, Poprade i Humennom, pričom v humenskom podal aj 36 detských proticovidových vakcín. V nedeľu sprístupnil očkovanie vakcínou Pfizer/BioNTech aj vo VOC Poprad, a to znovu tiež pre deti 5 - 11 rokov, ktorých sa tu zaočkovalo spolu 222.



"Počas očkovania vo VOC PSK bolo uplynulý piatok a víkend podaných spolu 1623 vakcín proti ochoreniu COVID-19. V Prešove 797, v Poprade 561 a v Humennom 265," priblížila Jeleňová.



V sobotu a v nedeľu kraj otvoril očkovacie termíny v obchodných centrách v Prešove a v Poprade, kde boli vakcíny podané 899 záujemcom.



Kraj od spustenia očkovania vo svojej réžii vo februári 2021 doteraz podal už viac ako 260.000 vakcín proti ochoreniu COVID-19. V roku 2022 je to 10.278 vakcín a v uplynulom roku to bolo 250.682 dávok.