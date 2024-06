Prešovský kraj víta zámer týkajúci sa optimalizácie stredných škôl

Prešov 7. júna (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) víta zámer rezortu školstva týkajúci sa optimalizácie siete stredných škôl. Ako pre TASR uviedla hovorkyňa kraja Daša Jeleňová, sú s ním stotožnení, keďže s touto filozofiou podobný proces v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja už realizujú bezmála šesť rokov. Podklady pre ministerstvo školstva podľa Jeleňovej do konca augusta pripravia.



"Väčšie školy s vyšším počtom žiakov znamenajú aj širšiu ponuku odborov, efektívnejšie hospodárenie, kvalitný rozvoj aj priestor pre nové investície, ktoré v školstve nevyhnutne potrebujeme ako na modernizáciu budov, tak aj na zlepšovanie podmienok výučby a samotného prístupu k vzdelávaniu," povedala Jeleňová.



S touto snahou korešpondujú podľa jej slov aj podmienky výziev EÚ, ktoré jednoznačne podporujú väčšie školy a zvyšujú šance pre získanie významných finančných zdrojov. PSK takto za posledných päť rokov investoval do svojich škôl vyše 50 miliónov eur a ďalších 20 miliónov eur je takpovediac na ceste.



"Proces optimalizácie budeme realizovať v súčinnosti so školami. Práve realizovanie analýzy v jednotlivých okresoch, ktorú predložíme ministerstvu školstva, nám ukáže, kde je optimalizácia nutná okamžite, respektíve s platnosťou od 1. septembra 2025. Až na základe faktov a všetkých reálnych informácií budeme návrh optimalizácie prezentovať. Teraz by bolo predčasné hovoriť o konkrétnych školách, ktoré by sa mali spájať, keďže nemáme v rukách usmernenia rezortu školstva. V každom prípade na podkladoch budeme intenzívne pracovať," dodala hovorkyňa kraja.



Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) v utorok (4. 6.) oznámil zámer optimalizovať sieť stredných škôl. Menšie školy by sa mohli spájať do väčších celkov, ktoré by mali spoločné manažmenty, dokázali sa zjednocovať v plánoch vzdelávania, mať spoločných odborných zamestnancov či nadväzovať partnerstvá so zamestnávateľmi. Zdôraznil, že školy sa nebudú zatvárať. Do konca augusta by mali zriaďovatelia predložiť rezortu školstva projekty optimalizácie. Do konca marca 2025 by mohli poslať už konkrétne žiadosti o zmenu siete. V novom nastavení by školy mohli fungovať od septembra 2025. Podľa ministra je pripravených viacero rýchlych legislatívnych zmien, ktoré by mohli platiť od januára 2025.