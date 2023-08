Prešovský kraj vybudoval v Nižnom Slavkove most za viac ako milión eur

Prešov 22. augusta (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) vybudoval v Nižnom Slavkove v okrese Sabinov most za 1,05 milióna eur. Nahradil pôvodný 72-ročný mostný objekt, ktorý bol v zlom technickom stave. Výstavbu kraj financoval z vlastných zdrojov. Kraj o tom informuje na svojej webstránke.



Nový most vedúci ponad potok Kanišov už slúži motoristickej verejnosti. Správa a údržba ciest PSK spustila jeho výstavbu v júli 2022 a aktuálne všetky technicky náročné stavebné činnosti na objekte, ktorý prevádza cestu tretej triedy, ukončila.



"Pôvodný most z roku 1951 bol klasifikovaný v stupni 6 - ako veľmi zlý. Zistili sa na ňom poruchy a nedostatky, ktoré si vynútili jeho zbúranie," uvádza kraj.



Následne sa pristúpilo k vyhotoveniu základov podkladových betónov a mikropilót nového objektu. Rekonštrukčné práce sa týkali celkovej dĺžky premostenia 20,55 metra a šírky osem metrov.



"Súčasťou prác bolo dobetónovanie ložiskových blokov a neskôr záverného múrika, osadenie ložísk a nosníkov, ako aj vyhotovenie spriahujúcej dosky a priečnikov. Zrealizovala sa hydroizolácia mostovky a rímsy mosta, upravili sa svahy koryta potoka a vykonali terénne úpravy. Taktiež sa vykonala rekonštrukcia priľahlej vozovky pred a za mostom," približuje kraj.



Výstavbou nového mosta sa podľa PSK zlepšili podmienky cestnej dopravy pre jeho obyvateľov a tiež obyvateľov okolitých obcí, respektíve všetkých účastníkov premávky, ktorí ho v rámci cestovania využívajú. Novopostavený most zároveň plní úlohu významného dopravného prepojenia okresov Sabinov a Levoča.