Prešovský kraj vyčlenil 125.000 eur na pomoc pre utečencov

Na archívnej snímke je starostka obce Ubľa Nadežda Sirková. Foto: TASR/Tomáš Doboš

Prešov 10. marca (TASR) - Pre utečeneckú krízu v súvislosti s vojnou na Ukrajine vyčlenil Prešovský samosprávny kraj (PSK) zo svojho rozpočtu 25.000 eur pre obec Ubľa a 100.000 eur na zabezpečenie humanitárnej pomoci pre utečencov. Vo štvrtok to schválili krajskí poslanci.Úrad PSK zabezpečí utečencom napríklad nákup potravín, zdravotnícky materiál, hygienické potreby, postele, matrace či ubytovanie. Účelovou dotáciou pre Ubľu chce kraj pomôcť jednej z najviac migračnou vlnou zasiahnutých obcí v prešovskom regióne.," priblížil vedúci odboru financií Úradu PSK Peter Makara.Starostka Uble a poslankyňa PSK Nadežda Sirková upozornila, že vojnový konflikt na Ukrajine trvá dva týždne a ich samospráva od štátu ešte "nevidela ani jeden cent". "," podotkla.Prichádzajú podľa jej slov aj prvé faktúry za budovu kultúrneho domu, kde je umiestnený záchytný tábor. Obec musela riešiť aj čistenie kanalizácie i vyvážanie odpadu, ktorý sa kopí na hraničnom priechode a aj v záchytnom tábore. Starostka uviedla, že s neziskovou organizáciou Človek v ohrození podpísali zmluvu o darcovstve a dostali od nich 50.000 eur.Predseda PSK Milan Majerský vyhlásil, že štát by mal prevziať na seba zodpovednosť, aby vedel vyhlásiť kraje, respektíve obce, ktorých sa to týka, za subjekty hospodárskej mobilizácie. To znamená, že im podpíše príkazný list na vecné plnenie," skonštatoval s tým, že skôr či neskôr bude potrebovať pomoc aj PSK.Poslankyňa Národnej rady SR a poslankyňa PSK Zita Pleštinská (OĽANO) starostku Uble ubezpečila, že parlament na budúci týždeň zasadá a prvým bodom programu je lex Ukrajina. Verí, že všetky potrebné veci sa podarí legislatívne presadiť. "Aj štát sa stará," podotkla.