Prešovský kraj vyčlenil ďalších 150.000 eur na pomoc po zemetrasení

Prešov 11. decembra (TASR) - Na poslednom tohtoročnom zasadnutí Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (PSK) bola schválená ďalšia pomoc pre územia zasiahnuté októbrovým zemetrasením. Vďaka úprave rozpočtu a účelovej dotácii odobrenej krajskými poslancami sa prostredníctvom Nadácie PSK pre podporu rodiny bude môcť rozdeliť nových 150.000 eur. Financie pomôžu nielen fyzickým osobám, ale aj obciam a farnostiam dotknutým živelnou pohromou. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



Prvých 100 žiadateľov o finančnú pomoc po zemetrasení vybavila krajská nadácia už niekoľko dní po živelnej pohrome. Vďaka dotácii prešovskej krajskej samosprávy, darom od sponzorov a donorov i príspevkom, ktoré na jej otvorený účet poukázala široká verejnosť, mohla medzi jednotlivcov a rodiny prerozdeliť 136.000 eur.



Medzitým prijala ďalších 207 žiadostí od fyzických osôb, ktoré sa na ňu obrátili so žiadosťou o finančný príspevok na vykrytie materiálnych škôd po nedávnom nešťastí. Eviduje aj desiatky žiadostí od dotknutých obcí a farností z okresov Humenné, Stropkov a Vranov nad Topľou.



"Presný mechanizmus prerozdelenia schválenej účelovej dotácie 150.000 eur bude predmetom zasadnutia Správnej rady nadácie. PSK a jej nadácia vo veci podpory dotknutých fyzických a právnických osôb, pritom počíta aj s ďalšími formami pomoci. Ide jednak o avizovanú pomoc zo strany vlády, sponzorské dary a príspevky verejnosti, ale aj o pomoc z podnikateľskej sféry," uviedla Jeleňová.



Na tento účel by mal byť podľa jej slov tiež poukázaný výťažok z pripravovaného benefičného bowlingového turnaja PSK, ktorý by sa mal uskutočniť v prvom štvrťroku 2024.



Východ Slovenska zasiahlo 9. októbra zemetrasenie. Malo silu 4,9 lokálneho magnitúda a epicentrum v katastri obce Ďapalovce v okrese Vranov nad Topľou. Vo viacerých obciach po ňom zostali materiálne škody.