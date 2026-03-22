Prešovský kraj vyhlásil deviaty ročník súťaže Kniha roka
Autor TASR
Prešov 22. marca (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) vyhlásil deviaty ročník literárnej súťaže Kniha roka PSK, ktorá oceňuje najzaujímavejšie publikácie späté s regiónom. Do súťaže môžu autori a verejnosť nominovať knihy vydané v uplynulom roku, pričom o víťazoch rozhodne odborná porota aj čitatelia v rámci Ceny verejnosti. Ako TASR informovala vedúca oddelenia komunikácie PSK Daša Jeleňová, termín na nominovanie titulov je do konca apríla.
„Deviaty ročník súťaže prinesie dovedna päť nominačných kategórií - beletria pre deti a mládež, beletria pre dospelých, náučná literatúra, populárno-náučná literatúra a ukrajinská a rusínska literatúra, ktorá sa vyhlasuje raz za dva roky,“ doplnila Jeleňová.
Odborná porota bude posudzovať obsahovú, literárnu, výtvarnú a grafickú stránku diel, ako aj úroveň ich polygrafického spracovania. Udelená bude aj Cena verejnosti, o ktorej rozhodnú čitatelia v rámci online hlasovania.
Súťaž organizujú PSK, Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove a sedem regionálnych knižníc v Bardejove, Humennom, Levoči, Poprade, Starej Ľubovni, Svidníku a vo Vranove nad Topľou. Podmienkou nominácie je vyplnenie elektronickej prihlášky a doručenie dvoch výtlačkov do akejkoľvek regionálnej knižnice PSK.
