Prešovský kraj vylepší takmer 300 dobrovoľníkov

Prešov 7. júna (TASR) - Do celoslovenského dobrovoľníckeho podujatia Naše Mesto sa v Prešove zapojí vyše 170 ľudí, ďalších 50 bude skrášľovať Poprad. V Humennom a Snine čakajú tucty pomocníkov. Podujatie prepája firmy s občianskymi organizáciami, školami či miestnymi inštitúciami. TASR o tom za organizátora - Nadáciu Pontis informovala jej PR manažérka Monika Toporcerová.



"Firmy na jeden deň 'zapožičajú' svojich ľudí pre prospech verejnosti. Zamestnanci a zamestnankyne nielen pomôžu dobrej veci, ale si aj aktívne oddýchnu, rozvinú vzťahy v tíme, spoznajú nové miesta a odídu s dobrým pocitom z nezištnej pomoci," uviedol výkonný riaditeľ Nadácie Pontis Michal Kišša.



V Prešove otvoria dvere dobrovoľníkom v zariadení pre seniorov. Dobrovoľníci a dobrovoľníčky zabezpečia presun seniorov do farskej záhrady a postarajú sa o zážitkové aktivity. V zariadení pre rodiny v núdzi Dorka pomôžu v záhrade pri kosení a príprave záhonov na pestovanie liečivých byliniek, kvietkov aj skalničiek.



"Zaujímavú aktivitu pripravila Gréckokatolícka charita. Dobrovoľníci tu budú vyrábať včelobaly - ekologické obaly na potraviny, vďaka ktorým ostávajú dlhšie čerstvé. Využívajú sa najmä na ovocie, zeleninu a pečivo," povedala Toporcerová.



Prvýkrát sa na podujatí zúčastní Centrum sociálnych služieb Radosť. Dobrovoľníci sa zapoja do úpravy záhradnej oázy. V škôlke na Budovateľskej ulici obnovia prírodnú učebňu na školskom dvore.



Dobrovoľníci na hradoch Šebeš, Kysak, Obišovský, Hanigovský aj Lipovský pripravia kamene pre murárske práce a upravia chodníky. Pri Hanigovskom hrade pomôžu pri údržbe hradnej farmy so stádom kôz.



"Naše Mesto prvýkrát zavíta do Sniny, kde sa občianske združenie Chlpáčik venuje záchrane túlavých, týraných alebo vyhodených psov aj mačiek a hľadá im nový domov. Dobrovoľníci z miestnych firiem opravia a vydezinfikujú koterce. Pomáhať sa bude aj charite v Humennom, v Dome sv. Tadeáša je budúci piatok na programe umývanie okien a prechádzka dobrovoľníkov s klientami zariadenia," priblížila PR manažérka nadácie.



Väčšina aktivít sa uskutoční v piatok, niektoré sa môžu vzhľadom na počasie podľa jej slov presunúť na 14. júna.