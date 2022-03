Prešovský kraj vypraví na Ukrajinu päť kamiónov humanitárnej pomoci

Prešov 17. marca (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) v spolupráci s obcami vo Vranovskom okrese vyšle päť kamiónov humanitárnej pomoci na Ukrajinu. Prvý z nich s približne 15-tonovým nákladom dorazí do špeciálneho humanitárneho skladu v Užhorode už v piatok (18. 3.). Ďalšie štyri budú vypravené za ukrajinské hranice v priebehu budúceho týždňa. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



"Veľmi ma teší, že starostovia obcí zareagovali na našu výzvu humanitárnej pomoci pozitívne a len za pár dní dokázali vyzbierať vo svojich obciach až 152 paliet trvanlivých potravín, drogérie, šatstva či diek. Vďaka ich aktivite môžeme už v piatok vyslať prvú materiálnu pomoc Ukrajincom, ktorí zostali vo svojej vlasti," uviedol predseda PSK Milan Majerský.



Prvý kamión poputuje z vranovského skladu, ktorý poskytlo mesto Vranov nad Topľou, za slovensko-ukrajinské hranice v piatok. Prešovský kraj plánuje adresnú pomoc distribuovať medzi svoje partnerské regióny – Zakarpatskú oblasť a Ivanofrankivskú oblasť.



Do výzvy kraja sa podľa Jeleňovej zapojili aj ďalšie obce z Prešovského kraja, ktoré v týchto dňoch prinášajú materiálnu pomoc do prešovského skladu v Centre sociálnych služieb Vita Vitalis. Kraj plánuje tieto vyzbierané komodity distribuovať do svojich školských zariadení, ktoré vyčlenil ako dočasné ubytovanie pre vojnových utečencov a zároveň priamo na Ukrajinu pre svoje partnerské regióny.