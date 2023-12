Prešovský kraj výťažkom z Vianočnej burzy pomôže ľuďom v núdzi

Prešov 11. decembra (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) pripravil aj v tomto roku v spolupráci s Nadáciou PSK pre podporu rodiny Vianočnú burzu pomoci. Odštartuje v pondelok predpoludním v priestoroch Úradu PSK vianočným koncertom a pokračovať bude predajnými stánkami s vianočnými produktmi, pečivom a knihami z jednotlivých zariadení, škôl a knižníc kraja. Výťažok z ich symbolického predaja sa prerozdelí medzi núdznych v kraji. TASR o tom informovala jeho hovorkyňa Daša Jeleňová.



"Touto burzou znovu pomôžeme núdznym, ktorí našu nadáciu kontaktovali so žiadosťou o pomoc a nie je ich málo. Sú to desiatky rodín a jednotlivcov, ktorým chceme aj takýmto spôsobom pomôcť zmierniť ich náročný osud a priniesť im v tomto sviatočnom čase do životov trochu radosti," uviedol predseda PSK Milan Majerský.



Podujatie otvoria o 9.30 h vianočnými koledami zamestnanci a študenti Strednej odbornej školy (SOŠ) technickej v Starej Ľubovni. Na burze sa tiež predstavia so svojimi vianočnými ozdobami vyrobenými na 3D tlačiarni. Predajné stánky ďalej obohatia pochutiny a vianočné pečivá z dielne Spojenej školy na Jarmočnej v Starej Ľubovni, SOŠ agropotravinárskej a technickej v Kežmarku, SOŠ gastronómie a služieb v Prešove a SOŠ obchodu a služieb v Humennom, ktorá vo svojom stánku ponúkne tiež ikebany a vianočné ozdoby.



Štyri zariadenia sociálnych služieb kraja prispejú do burzy originálnymi vianočnými ozdobami a dekoráciami. Konkrétne to bude Vita Vitalis z Prešova, Domov sociálnych služieb v Giraltovciach, Domov sociálnych služieb v Jabloni a Centrum sociálnych služieb Clementia v Ličartovciach.



"Návštevníci burzy sa môžu tešiť i na ponuku knižných titulov beletristických a ďalších žánrov, ktoré zabezpečia Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove a Okresná knižnica Dávida Gutgesela Bardejov," povedala Jeleňová.



Súčasťou burzy bude taktiež samostatný stánok s vianočným punčom a stánok krajskej nadácie, ktorý ponúkne výrobky od ďalších prijímateľov zo ZSS zriaďovaných PSK. Novinkou bude predaj takzvaných nadačných keksíkov pomoci. Vianočné podujatie potrvá do 15.00 h.