Prešovský kraj vyzýva k spolupráci nemocníc

Prešov 15. októbra (TASR) – K spolupráci pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, reprofilizovaní lôžok pre pacientov s ochorením COVID-19 a zabezpečení personálnych kapacít vyzval nemocnice v kraji na stredajšom (14. 10.) stretnutí zástupcov ústavných zdravotníckych zariadení predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milan Majerský. Apel smeroval aj na ministerstvo zdravotníctva. TASR o tom informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová.



"Situácia druhej vlny je neporovnateľná so situáciou na jar tohto roku. Intenzívne vnímame naplnenosť jediného infekčného oddelenia v kraji vo Fakultnej nemocnici v Prešove, problémy s chýbajúcim personálom v takmer každom zariadení i reprofilizáciou lôžok. Aj keď to nie je naša priama kompetencia, hľadáme možnosti, ako pomôcť," uviedol po stretnutí Majerský.



Kraj podľa neho pripravuje vyčlenenie karanténneho ubytovania pre zdravotníkov, ale aj ostatných príslušníkov integrovaného záchranného systému. Zdravotníckym zariadeniam ponúkol kraj dobrovoľníkov z radov študentov štvrtých ročníkov stredných zdravotníckych škôl. Na spoluprácu chce zároveň osloviť Fakultu ošetrovateľstva Prešovskej univerzity. Za samosprávu Majerský deklaroval, že zachová prímestskú dopravu, aby sa neskomplikovalo cestovanie zamestnancov do práce.



"Zdravotníkom najviac sťažujú situáciu chýbajúci lekári a sestry, ktorí sú sami nakazení alebo v karanténe. To môže podstatne ovplyvniť chod nemocníc a sťažovať prístup k zdravotnej starostlivosti nielen pre pacientov pozitívnych na ochorenie COVID-19, ale aj pri poskytovaní akútnych výkonov nesúvisiacich s novým koronavírusom," skonštatoval Majerský.



Zdravotnícke zariadenia okrem personálu riešia podľa Jeleňovej aj lôžkové kapacity a aktuálne už pristupujú k reprofilizácii lôžok a ich rozšíreniu pre pacientov pozitívnych na ochorenie COVID-19. V zmysle nariadenia ministerstva zdravotníctva s výnimkou nemocníc v Levoči a Kežmarku tak museli urobiť všetky okresné nemocnice a vyčleniť minimálne desať percent zo svojej celkovej lôžkovej kapacity.



"Okresné nemocnice potvrdili, že sú pripravené zvládnuť svoju úlohu v systéme ústavnej zdravotnej starostlivosti, avšak apelujú na ministerstvo zdravotníctva, aby pomohlo fakultnej nemocnici v Prešove plniť úlohu koncovej nemocnice v tejto pandémii. Všetky sa zhodli na tom, že je žiaduce, aby ministerstvo vydalo štandardný diagnosticko-terapeutický postup pri invazívnej ventilácii pacientov pozitívnych na ochorenie COVID-19," povedala Jeleňová.



Podľa Majerského je potrebné prehodnotiť súčasne platný pandemický plán vlády SR. "Hlavne presne zadefinovať, ktoré nemocnice budú, a s akým druhom pacientov, a s akým počtom covidových a necovidových lôžok, v ktorej fáze pandémie pracovať," dodal Majerský.