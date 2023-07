Prešovský kraj vyzýva využívať na návštevu V. Tatier verejnú dopravu

Vysoké Tatry 2. júla (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) vyzýva turistov a dovolenkárov na to, aby na prepravu do Vysokých Tatier využili verejnú dopravu. Dôvodom sú stále prebiehajúce práce na 43 kilometroch ciest od Podbanského po Tatranské Matliare a s tým súvisiace obmedzenia a zdržania. Návštevníci Vysokých Tatier môžu podľa hovorkyne kraja Daše Jeleňovej využiť napríklad prímestskú autobusovú dopravu, ktorá premáva v pravidelnom takte v dostatočnej kapacite.



Aktuálne je na rekonštruovaných úsekoch takzvanej Cesty Slobody vo Vysokých Tatrách, kde prebiehajú práce v polovičnom profile, stále umiestnených 21 semaforov, 19 dočasných dopravných značení a deväť regulovčíkov. Tieto počty však nie sú definitívne a priebežne sa s vývojom prác menia.



"PSK preto prosí vodičov o trpezlivosť, no zároveň apeluje na turistov a dovolenkárov v Tatrách, aby využívali na prepravu verejnú dopravu. Napríklad prímestskú autobusovú dopravu, ktorá premáva v pravidelnom takte v dostatočnej kapacite," povedala Jeleňová.



Prímestská autobusová doprava premáva v hodinovom intervale na trase Poprad - Starý Smokovec - Tatranská Lomnica - Biela voda - Ždiar, pričom spoje na linke Poprad - Ždiar pokračujú do Tatranskej Javoriny v dvojhodinovom intervale. V približne polhodinovom intervale premáva autobusová linka na trase Tatranská Kotlina - Tatranská Lomnica - Starý Smokovec.



V dvojhodinovom intervale doplnenom o ďalšie vybrané spoje sú k dispozícii linky na trase Lendak - Tatranská Kotlina - Biela voda - Tatranská Lomnica - Starý Smokovec - Štrbské Pleso a rovnako na trase Poprad - Svit - Štrba - Tatranská Štrba - Štrbské Pleso.



Počas celej letnej sezóny budú Železničnou spoločnosťou Slovensko (ZSSK) posilnené aj vlakové spojenia na trati Poprad-Tatry - Studený Potok - Tatranská Lomnica. Premávať budú denne v pravidelnom dvojhodinovom intervale s väčšou kapacitou.



"Cestujúci môžu na prepravu do Vysokých Tatier naďalej využívať aj Tatranské elektrické železnice, ZSSK však pre modernizáciu elektrických jednotiek upozornila na možné obmedzenie týchto vlakov," priblížila Jeleňová.



PSK aktuálne pripravuje spolu s mestom Vysoké Tatry aj zriadenie záchytného parkoviska, a to v areáli bývalého Eurocampu na začiatku Tatranskej Lomnice s kapacitou 400 áut. K dispozícii bude pre návštevníkov Tatier v priebehu júla zadarmo.



Cesty pod Tatrami prechádzajú kompletnou rekonštrukciou po vyše 50 rokoch. PSK modernizuje 43 kilometrov od Podbanského po Tatranské Matliare za 42 miliónov eur. Práce prebiehajú na 35 miestach na siedmich úsekoch.