Prešovský kraj za prvý januárový týždeň aplikoval viac ako 6200 vakcín

Prešov 11. januára (TASR) - Celkovo 6250 vakcín proti ochoreniu COVID-19 aplikovali očkovacie tímy Prešovského samosprávneho kraja (PSK) od 2. do 9. januára s prestávkou počas sviatku Troch kráľov. Podali 505 vakcín Janssen a 5745 od konzorcia Pfizer/BioNTech.



Ako TASR informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová, z celkového počtu zaočkovaných vakcínu vo vekovej kategórii nad 60 rokov aplikovali 1283 ľuďom, čo predstavuje 20,5 percenta. Vo vekovej kategórii päť až 11 rokov sa na tri miesta prišlo zaočkovať 528 detí.



"Očkovanie sa v danom čase zrealizovalo v troch veľkokapacitných očkovacích centrách (VOC). V Strednej odbornej škole technickej v Prešove, Strednej priemyselnej škole techniky a dizajnu v Poprade a Obchodnej akadémii v Humennom, kam si prišlo po vakcínu proti ochoreniu COVID-19 spolu 3561 ľudí, z toho 582 po jej prvú dávku," uviedla Jeleňová.



V troch nákupných domoch v Bardejove, Prešove a v Poprade sa zaočkovalo či preočkovalo celkovo 2312 ľudí. Kraj zrealizoval aj vakcináciu na ďalších miestach, a to v Levoči a vo Vranove nad Topľou.



"Kraj má za sebou taktiež pilotné očkovanie vekovej kategórie od piatich do 11 rokov. Prvé očkovacie termíny týchto detí otvoril v piatok (7. 1.) v krajských VOC v Prešove a Poprade. V sobotu (8. 1.) pridal ďalší očkovací termín vo VOC Humenné. Termíny pre záujemcov tam sprístupnil na základe registrácií v štátnej čakárni, pričom v Prešove v tejto vekovej kategórii zaočkoval 227 detí, v Poprade 217 a v Humennom 84 detí," priblížila Jeleňová.



PSK je podľa jej slov aktuálne jediným subjektom umožňujúcim na svojom území očkovanie tejto kategórie a pokračovať by v ňom mal aj nadchádzajúci víkend. Od nasledujúceho pracovného týždňa sa má ponuka vakcinácie detí od piatich rokov rozšíriť už aj o očkovacie miesta v nemocniciach.