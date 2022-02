Prešovský kraj za tri dni zaočkoval takmer 500 ľudí proti COVID-19

Prešov 14. februára (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) aplikoval záujemcom od piatka (11. 2.) do nedele (13. 2.) na troch očkovacích miestach 489 vakcín proti ochoreniu COVID-19. Prvých dávok bolo len približne 11 percent. Ľudia sa mohli dať zaočkovať v obchodných centrách (OC) v Prešove, Poprade a počas výjazdu v meste Spišská Belá. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



"S ohľadom na neustále sa znižujúci záujem o vakcínu proti COVID-19 zo strany verejnosti krajská samospráva v týždni od 6. do 13. februára zredukovala počet svojich očkovacích termínov aj očkovacích dní. Krajské veľkokapacitné očkovacie centrá v Prešove, Poprade a Humennom ostali znovu zatvorené," povedala Jeleňová.



Výjazdová očkovacia služba PSK zaočkovala v Spišskej Belej v piatok celkovo 73 záujemcov. Kým piatkové očkovanie v dvoch OC prinieslo 101 zaočkovaných či preočkovaných záujemcov, víkendová vakcinácia v Prešove i Poprade už zaznamenala vyššie čísla zaočkovaných. V sobotu a v nedeľu ich bolo aplikovaných celkovo 315.



PSK od začiatku roka doteraz podal 16.549 vakcín. Za február to zatiaľ bolo 1115 dávok.