Prešovský kraj zabezpečí očkovanie v ôsmich mestách a piatich obciach

Prešov 15. decembra (TASR) - V aktuálnom týždni Prešovský samosprávny kraj (PSK) pripravil pre záujemcov o vakcínu proti ochoreniu COVID-19 celkovo 29 očkovacích termínov v ôsmich rôznych mestách a piatich obciach v Prešovskom kraji. Najnovšie prídu očkovacie tímy PSK aj do Levoče či Spišskej Starej Vsi. Očkovať budú tiež vo väzniciach v Prešove a Sabinove. TASR o tom informovala Lea Heilová z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK.



Hlavným cieľom očkovacej kampane PSK Kraj ťa potrebuje je podľa Heilovej motivovať ľudí k vakcinácii a zvýšiť zaočkovanosť vo všetkých regiónoch kraja. "PSK v tejto súvislosti znovu pripravil celotýždňový plán očkovacích termínov, ktorých je od pondelka do nedele (13. - 19. 12.) otvorených spolu až 29. Očkovacie tímy PSK sprístupňujú počas nich prvú, druhú aj tretiu dávku proticovidovej vakcíny v ôsmich mestách, piatich obciach i v Zbore väzenskej a justičnej stráže," povedala Heilová.



Od pondelka do piatka sa naďalej realizuje očkovanie a preočkovanie v dvoch nákupných domoch v Prešove a v Poprade, a to vo večernom režime medzi 15.00 a 19.00 h. Rovnako počas pracovných dní je v teréne mobilná očkovacia jednotka kraja.



"Kraj v tomto týždni okrem svojich stabilných očkovacích miest umožňuje vakcináciu aj na nových miestach. A to už vo štvrtok (16. 12.) v Mestskom kultúrnom stredisku v Spišskej Starej Vsi a v piatok i sobotu (17. - 18. 12.) v školskom internáte Strednej odbornej školy pedagogickej v Levoči," povedala Heilová.



Víkendový harmonogram očkovania má 13 termínov. V sobotu a v nedeľu bude umožnené očkovanie v nákupných centrách v Prešove, Poprade a v Bardejove. V rovnaký deň vyrazia do terénu i očkovacie tímy PSK a budú tiež otvorené veľkokapacitné očkovacie centrá (VOC) v Prešove a v Poprade. V nedeľu budú otvorené VOC v Prešove a v Humennom.



Harmonogram očkovania v réžii PSK je zverejnený na webstránke kraja www.vucpo.sk. Záujemcovia sa môžu na očkovanie registrovať cez portál www.psk-ockovanie.sk.