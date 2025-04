Prešovský kraj zabezpečuje prevádzku spojov na Mariánsku horu

Levoča 19. apríla (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) a Integrovaný dopravný systém (IDS) Východ chcú aj v tomto roku zjednodušiť dopravu na Mariánsku horu v Levoči a odľahčiť tak problém s parkovaním v lokalite. Cez dopravcu SAD (Slovenská autobusová doprava) Poprad preto znovu spúšťajú autobusové spoje smerujúce z Levoče na najstaršie pútnické miesto východného Slovenska. Informovala o tom hovorkyňa PSK Daša Jeleňová. Premávať budú od Veľkonočného pondelka 21. apríla do poslednej nedele v októbri, a to vždy počas víkendu.



Plánované regionálne autobusové spoje budú obsluhovať autobusovú stanicu v Levoči, zastávku Levoča, Košická brána a samotnú Mariánsku horu. „Zabezpečené budú na všetky prvé soboty v mesiacoch máj až október, kedy sú na pútnickom mieste realizované Fatimské soboty, a tiež všetky nedele od 27. apríla do 26. októbra s výnimkou 6. júla, kedy bude na Mariánskej hore hlavná odpustová slávnosť,“ uviedla hovorkyňa. Spoje počas obdobia svojej prevádzky odvezú cestujúcich tiež počas všetkých Mariánskych a prikázaných cirkevných sviatkov.



Spoje budú pre cestujúcich k dispozícii každú prvú sobotu v mesiaci s odchodom z autobusovej stanice v Levoči o 8.45 h. Z Mariánskej hory je odchod späť naplánovaný na 11.20 h. Počas nedieľ bude odchod zo stanice vždy o 13.45 h. Vo všeobecnosti budú odchody v Levoči zakaždým 45 minút pred začiatkom bohoslužby a odchod z Mariánskej hory bude podliehať času jej ukončenia.



Cestujúci si môžu cestovné poriadky spojov overiť na stránke www.cp.sk, prípadne na webovom sídle SAD Poprad. Podrobné podmienky ohľadom tarify a jednotlivých druhov cestovného nájdu na webovom sídle IDS Východ. „Platnosť výšky cestovného je na neobmedzený počet tarifných zón v rámci jedného spoja a je možné si ho uplatniť počas soboty, nedele alebo štátneho sviatku,“ uzavrela hovorkyňa.