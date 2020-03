Prešovský kraj začal s distribúciou ochranných pomôcok od štátu

Prešov 20. marca (TASR) - Pomoc od štátu vo forme osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP) v súvislosti s novým koronavírusom dostal už aj Prešovský samosprávny kraj (PSK), ktorý začal s ich distribúciou. Rozdelí ich rovnakým dielom medzi všetkých ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v kraji. TASR o tom informovala Lea Heilová z oddelenia propagácie a komunikácie Úradu PSK.



Kraj od štátu dostal 8000 kusov chirurgických rúšok, 8000 kusov párov rukavíc a 8000 kusov párov návlekov na obuv. Tie rozdelí zhruba medzi 2000 ambulancií v kraji.



"Spôsob rozdelenia ochranných prostriedkov, ktoré nám prišli od štátu, sme konzultovali so Slovenskou lekárskou komorou (SLK), združením lekárov a lekárom PSK. Napokon sme ich rozdelili medzi všetky ambulancie v kraji. Nebude to však stačiť na pokrytie ich požiadaviek. Ochranné prostriedky vydržia zdravotníkom na veľmi krátky čas. Ako kraj sme žiadali oveľa väčší balík pomoci pre zdravotníkov, najmä respirátory. Nateraz si však budeme musieť vystačiť s tým, čo sme dostali. Avšak pevne verím, že nejde o prvú a poslednú pomoc od štátu," uviedol predseda PSK Milan Majerský.



Po dohode s regionálnou SLK a stavovskými organizáciami lekárov ochranné prostriedky dostanú všetky všeobecné ambulancie pre dospelých, všeobecné ambulancie pre deti a dorast, ambulantné pohotovostné služby pre dospelých a pre deti a dorast, špecializované ambulancie, zubné ambulancie a agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS). Poskytovateľom, ktorých lekári sú aktuálne v karanténe, budú OOPP poskytnuté po návrate do ambulancií.



Zamestnanci Úradu PSK vo štvrtok (19. 3.) prerozdeľovali OOPP pre samotné ambulancie. V piatok ochranné prostriedky samospráva distribuuje k lekárom.



PSK objednal OOPP za niekoľko stotisíc eur, dodanie však podľa Heilovej komplikuje situácia v okolitých krajinách, kde zakázali vývoz špecializovaného zdravotníckeho materiálu. Okrem toho objednávky kraja zrušili aj domáci výrobcovia, ktorí dostali príkaz vyrábať výlučne pre štát.



"Problémom je aj platná legislatíva v oblasti verejného obstarávania, ktorá procesy objednávania sťažuje. Prekážkou je aj podmienka, že dodávatelia musia byť zapísaní v Registri partnerov verejného sektora, ak ide o objednávky nad 100.000 eur a v malých objemoch distribútori odmietajú predávať," povedala Heilová.



Napriek tomu PSK podľa jej slov dodal už prvé ochranné pomôcky nakúpené z vlastných zdrojov v utorok (17. 3.) dvom nemocniciam v kraji. Rovnako ich dostala aj Záchranná služba v Košiciach, aby mohla robiť mobilné odbery biologického materiálu v domácom prostredí ľuďom z Prešovského kraja s podozrením na ochorenie COVID-19.