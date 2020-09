Prešovský kraj začal s mapovaním rómskych osád v teréne

Krivany 11. septembra (TASR) – S cieľom upraviť letecké snímky z rómskych osád v šiestich obciach Prešovského samosprávneho kraja (PSK) zapojených do rozvojového projektu Európskej komisie a Svetovej Banky "Catching-up Regions" pre takzvané dobiehajúce regióny podľa reality, začali v piatok zamestnanci Inštitútu rozvoja PSK s terénnym zberom dát v obci Krivany v okrese Sabinov. Ako sa pre TASR vyjadril manažér Geografických informačných systémov inštitútu Marek Hudák, skutočnosť sa od leteckých záberov líši.



"Prišli sme napríklad na to, že niektoré cesty užšieho charakteru na snímkach chýbajú a je potrebné ich do máp dokresliť. Tiež sme zistili, že niektoré budovy, ktoré boli v mapách, už neexistujú, alebo opačne, museli sme pridať také, ktoré neboli súčasťou našich máp," spresnil s tým, že mapovanie uskutočňujú prostredníctvom mobilnej aplikácie.



Podľa slov hovorkyne Úradu PSK Daše Jeleňovej majú získané údaje o kvalite bývania a prístupu k infraštruktúre slúžiť ako základný materiál pre ďalšie analýzy stavu a potrieb, ktoré budú východiskom pre následné plánovanie projektových zámerov. Napríklad, či v danej obci je potenciál investovať do škôl, na akú skupinu ľudí je potrebné sa sústrediť, prípadne či je tam nutné dobudovať infraštruktúru v strednom či väčšom rozsahu, alebo sa radšej zamerať na iné projekty.



Iniciatíva Catching-up Regions sa v jednom zo svojich komponentov zameriava práve na marginalizované rómske komunity, keďže v nich, okrem iného, vidí pracovný potenciál. Podľa štatistických údajov tvoria Rómovia približne 15 percent z celkového počtu obyvateľov PSK. Atlas rómskych komunít z roku 2019 uvádza, že na území PSK žije približne 127.000 rómskych obyvateľov. Do projektu Catching-up Regions sú okrem Krivian zapojené obce Ostrovany, Varhaňovce, Dlhé Stráže, Varadka a Čičava.