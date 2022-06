Prešovský kraj začal s opravou Cesty slobody vo Vysokých Tatrách

Vysoké Tatry 27. júna (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) začal s realizáciou projektu rekonštrukcie cesty druhej triedy vo Vysokých Tatrách, známej aj ako Cesta slobody. Predpokladá rekonštrukciu takmer 45 kilometrov. Dotkne sa katastrálnych území Pribyliny, Starého Smokovca, Štrby, Štrbského Plesa, Tatranskej Lomnice i Východnej. Predpokladaný rozpočtový náklad investičnej akcie je odhadovaný na približne 43 miliónov eur. Jej financovanie je z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) a zdrojov PSK.



Projekt má sedem fáz. Konkrétne prvá a šiesta boli spustené v pondelok v lokalite Štrbského Plesa. Ide o úsek Podbanské - Pavúčia dolina a Tatranské Matliare - križovatka s cestou I/66. Ide spolu o takmer 14 kilometrov ciest, ktoré si vyžiadajú rekonštrukčný zásah vo výške približne 5,6 milióna eur.



"Táto cesta určite pomôže, ako miestnym, tak i turistom a bude to taká môžem povedať aj pýcha PSK, mať kvalitné cesty na mieste, ktoré je najviac navštevované turistami. Cesta slobody je totiž dôležitou dopravnou tepnou viacerých tatranských obcí a zároveň jednou z najfrekventovanejších, no a jednoznačne najdlhšou cestou tohto regiónu," povedal predseda PSK Milan Majerský s tým, že opravou jednotlivých úsekov zvýšia plynulosť cestnej premávky a znížia nehodovosť.



Postupne chce kraj prejsť do ďalších fáz projektu, ktoré zahŕňajú úseky v Pavúčej doline, nad Batizovským potokom a ďalej k Smokovcu, ale aj opravy viacerých mostov a oporných múrov.



"Na naplánované cestné projekty v rámci projektu Cesta slobody sme pripravení čerpať finančné prostriedky z európskych štrukturálnych fondov, z programu IROP. Odhadujeme celú rekonštrukciu na obdobie zhruba päť rokov a ja verím, že eurofondy budú pre túto cestu otvorené aj po roku 2023, keďže programové obdobie 2014 - 2020 predpokladá koniec realizácie projektov už v roku 2023," doplnil riaditeľ Správy a údržby ciest (SÚC) PSK Marcel Horváth.



Ďalšia časť projektu týkajúca sa mostov a múrov sa nachádza podľa jeho slov už vo fáze verejného obstarávania a chceli by ju začať ešte tento rok. "Dva úseky označené ako číslo dva a päť v zmysle delenia projektu sú zo strany Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR schválené," dodal Horváth.



Na opravovaných úsekoch budú platiť počas rekonštrukcie obmedzenia. Práce by mali prebiehať v jednom pruhu, druhý ostane prejazdný.