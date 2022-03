Prešovský kraj začal s testovaním utečencov na COVID-19

Prešov 2. marca (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) spustil testovanie na ochorenie COVID-19. Ako TASR informovala Lea Heilová z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK, je to v záujme ochrany zdravia personálu svojich núdzových ubytovacích zariadení, ako i samotných utečencov.



Testovaní sú utečenci, ktorí sú v týchto zariadeniach už ubytovaní alebo do nich budú postupne prichádzať. Ako dodala Heilová, testovanie je bezplatné a dobrovoľné.



Krajská samospráva testovanie zabezpečuje materiálne, pričom testy má k dispozícii z vlastných zásob zo štátnych hmotných rezerv. V spolupráci so Slovenským Červeným krížom ho realizuje aj po organizačnej stránke.



"Ako sa minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský v utorok (1. 3.) vyjadril, testovanie vojnových utečencov sa nebude realizovať v hotspotoch. Testovaní na COVID-19 majú byť tí, ktorým sa poskytne azyl v záchytných táboroch alebo iných zariadeniach. PSK čaká na usmernenie, ktoré v tejto súvislosti má vydať Úrad verejného zdravotníctva SR v spolupráci s rezortom zdravotníctva," dodala Heilová.