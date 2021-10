Prešovský kraj začína očkovať treťou dávkou vakcíny proti COVID-19

Prešov 19. októbra (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) spúšťa v sobotu (23. 10.) očkovanie treťou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Pilotne ňou začne očkovať vo veľkokapacitnom očkovacom centre v SOŠ technickej na Volgogradskej ulici v Prešove, a to ľudí s poruchou imunity. Ako TASR informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová, očkovať sa bude od 8.00 do 18.00 h.



"Očkovacie tímy budú preočkovávať jednotne vakcínou od Pfizer/BioNTech, konkrétne v spoločenskej miestnosti školy v samostatných kójach, ktoré budú rozdelené na dve skupiny. V prvej budú očkovaní ľudia s pozývacou SMS zo štátnej čakárne, v druhej záujemcovia bez registrácie s potvrdením diagnózy od svojho lekára, ktorým bude tretia dávka aplikovaná na počkanie,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský s tým, že na tento teň majú zakontrahovaných spolu 1200 vakcín.



V réžii kraja pokračuje nadchádzajúci víkend očkovanie na počkanie v obchodných centrách. Už štandardne bude prebiehať v obchodných centrách na Ulici Armádneho generála Svobodu v Prešove a na Dlhých Honoch v Poprade, a to v nedeľu (24. 10.) od 10.00 do 16.00 h.



Počas tohto pracovného týždňa je v teréne tiež mobilná očkovacia jednotka PSK. Vyrazila do Spišského Podhradia, Svitu i Lendaku, kde by mala v spolupráci s miestnymi samosprávami preočkovať prvou dávkou vakcíny Janssen spolu 200 záujemcov.



Kraj je pripravený spustiť preočkovanie treťou dávkou taktiež vo svojich veľkokapacitných centrách v Humennom a Poprade. Ich otvorenie bude závisieť od záujmu zo strany ľudí.



"Očkovanie treťou dávkou vakcíny proti novému koronavírusu je v prvej fáze je určené pre imunosuprimovaných ľudí, teda ľudí s poruchou imunity – onkologických pacientov, ľudí s oslabenou imunitou alebo autoimunitným ochorením, ako aj pacientov na kortikoidnej liečbe, napríklad astmatikov," vysvetlila Jeleňová.



Tieto skupiny ľudí boli informované o možnosti svojho preočkovania prostredníctvom SMS správy z Národného centra zdravotníckych informácií. Centrum ich zároveň vyzvalo na registráciu cez štátnu čakáreň. Treťou dávkou vakcíny budú ľudia s uvedenými diagnózami zaočkovaní aj bez nutnosti registrácie. Stačí sa im na mieste očkovania preukázať informatívnou SMS správou o ich zaradení do fázy tretieho očkovania, alebo v prípade, ak túto SMS správu neobdržali, potvrdením stanovenej diagnózy od svojho všeobecného lekára či špecialistu.