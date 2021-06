Prešovský kraj začína s pilotným očkovaním vakcínou Sputnik V

Prešov 10. júna (TASR) - Veľkokapacitné očkovacie centrá (VOC) Prešovského samosprávneho kraja (PSK) aktuálne realizujú vo zvýšenej miere najmä preočkovanie obyvateľov kraja vakcínami od AstraZeneca a Pfizer/BioNTech. V centre v Bardejove sa počas víkendu spúšťa i pilotné očkovanie vakcínou Sputnik V, ktorou by sa tam malo zaočkovať 800 nových záujemcov. Ako TASR informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová, zintenzívňujú tiež očkovanie prostredníctvom výjazdovej služby.



Na najbližšie dni od piatka (11. 6.) do pondelka (14. 6.) je pre štyri centrá PSK, a to v Starej Ľubovni, Prešove, Poprade, Bardejove, alokovaných spolu 7400 vakcín. Z toho ide o 1800 vakcín od konzorcia AstraZeneca, 4800 od Pfizer/BioNTech a 800 vakcín Sputnik V. Centrum v Humennom ostáva tento víkend z dôvodu nenaplnenia stanovených minimálnych kvót, čo sa týka registrovaných ľudí, zatvorené.



"V centre v Starej Ľubovni sa bude očkovať v piatok a v pondelok. Počas oboch dní pôjde o očkovanie, respektíve preočkovanie vakcínou od Pfizer/BioNTech. Prešovské VOC bude otvorené len v sobotu (12. 6.) a ako jediné z krajských centier zrealizuje preočkovanie vakcínou od AstraZeneca," uviedla Jeleňová.



VOC v Poprade bude očkovať počas soboty aj nedele (13. 6.). V oba dni pôjde o podanie prvej aj druhej dávky vakcíny od konzorcia Pfizer/BioNTech.



"V bardejovskom centre v strednej priemyselnej škole technickej bude v sobotu realizované očkovanie a preočkovanie vakcínou od Pfizer/BioNTech. PSK zároveň v tomto centre spúšťa pilotné očkovanie vakcínou Sputnik V, a to v nedeľu. Z rezortu zdravotníctva má na tento účel alokovaných 800 vakcín. Registrácia na očkovanie touto vakcínou je otvorená pre obyvateľov starších ako 18 rokov a je možná aj cez náhradnícky registračný systém PSK na portáli www.psk-ockovanie.sk," priblížila Jeleňová.



Počas štyroch dní (12. - 14. 6. a 18. 6.) by mala krajská mobilná očkovacia jednotka podať vakcínu od Pfizer/BioNTech 1280 ľuďom nad 60 rokov a ŤZP, a to v 11 lokalitách - Jasenov, Zborov, Lendak, Kežmarok, Drienov, Ličartovce, Kapušany, Gregorovce, Radvaň nad Laborcom, Široké a Štrba.



Výjazdová očkovacia služba PSK bude v utorok (15. 6.) a v stredu (16. 6.) očkovať aj v rámci Zboru väzenskej a justičnej stráže SR, a to približne 20 zamestnancov a takmer 260 odsúdených a obvinených vo väzniciach v Prešove a v Sabinove.